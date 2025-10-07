Connect with us

Milan Como a Perth: cosa succede dopo l’ufficialità della UEFA? Stadio, rimborsi e punti di riferimento per tutti i tifosi rossoneri. Il dettaglio

Milan Como, la sfida sarà ufficialmente giocata a Perth in Australia: tutti i dettagli su stadio, rimborsi e punti di riferimento per i tifosi

La storia della Serie A si appresta a vivere una svolta epocale, sebbene con riluttanza da parte degli organismi continentali. L’UEFA ha dato il suo via libera ufficiale, ma “eccezionale”, a far disputare la gara Milan-Como in programma per il 7 o l’8 febbraio 2026 all’Optus Stadium di Perth, in Australia (61.266 posti). La decisione, lungi dall’essere una semplice operazione commerciale, è dettata dalla necessità: lo storico stadio di San Siro sarà “impegnato” dalle cerimonie correlate alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Nonostante l’approvazione sia arrivata, l’UEFA ha voluto rimarcare la sua “chiara opposizione alle partite di campionato domestico giocate al di fuori del proprio paese”. Il Presidente Aleksander Čeferin è stato esplicito: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate sul terreno nazionale; qualsiasi altra cosa andrebbe contro i tifosi di lunga data…”. Il placet è stato concesso “con riluttanza” a causa di un quadro normativo FIFA “non sufficientemente chiaro”, ma la decisione “non deve essere vista come un precedente”. Ora, dopo l’ok di FIGC e UEFA, si attende solo quello della OFC e della FIFA per l’ufficialità definitiva.

Il Rapporto Tra Milan E Australia Si Rafforza

Per il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, la trasferta a Perth è un’ulteriore tappa nel rafforzamento del legame con l’Australia. La squadra era già stata in loco durante la tournée estiva, partecipando a diverse iniziative sociali in collaborazione con Fondazione Milan, come il progetto “Welcome Football” per l’integrazione dei bambini e lo sviluppo del calcio per non vedenti.

L’Optus Stadium ha già ospitato un’amichevole rossonera il 31 maggio 2024 contro la Roma (vinta 5-2 dai giallorossi), un match che, come sottolineato, appartiene ad “Altri tempi”, con Bonera in panchina dopo l’addio di Pioli.

I Tifosi E Il Rimborso Agli Abbonati

La reazione dei tifosi è stata mista. I fedelissimi di San Siro e gli abbonati difficilmente affronteranno una trasferta da “1000€ e con un volo da più di 20 ore” per seguire la squadra. A tal proposito, la società rossonera ha già previsto il rimborso per gli abbonati.

Chi invece tenterà l’impresa australiana avrà un punto di riferimento importante: il Milan Club Perth, una realtà in crescita che rappresenta il cuore rossonero. Mentre Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare continuano a lavorare sulla squadra (impegnati a risolvere la crisi rigori e a ritrovare il vero Rafael Leão), il club affronta le sfide logistiche di una scelta “eccezionale” che mette il calcio italiano sotto i riflettori globali, nonostante il chiaro dissenso del Presidente Čeferin sul concetto di fondo.

