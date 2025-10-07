Milan Como in Australia, quali le problematiche e i rischi da calcolare? Arriva il parere dell’esperto, Allegri prende nota. I dettagli

Milan Como in Australia, Rodolfo Tavana, storico ex medico sociale del club rossonero, avvisa Allegri e tutto l’ambiente rossonero: trasferta ostica

La storica trasferta del Milan in Australia per affrontare il Como a Perth nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026 non è solo un’operazione di marketing globale per la Serie A, ma una vera e propria sfida logistica e fisica per i calciatori. Il dottor Rodolfo Tavana, ex responsabile sanitario del Milan durante l’era Berlusconi, ha analizzato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti l’impatto di un viaggio così lungo sui giocatori.

Il dottor Tavana ha messo in guardia sui tre elementi critici di questa trasferta: un volo di 20 ore, un drastico cambio di fuso orario e un notevole cambio di stagione (in Australia sarà piena estate).

Le Precauzioni Cruciali Durante Il Viaggio E All’Arrivo

Per garantire che i calciatori arrivino a Perth nelle migliori condizioni possibili per affrontare la partita di Serie A, il dottor Tavana ha delineato una serie di precauzioni essenziali:

Tempistica di Partenza: I club dovrebbero partire non prima di martedì o mercoledì prima della partita. Partire prima sarebbe impossibile a causa del recupero necessario dopo la gara precedente, evitando così un “doppio stress” fisico. Nutrizione Sincronizzata: È fondamentale che i giocatori si nutrano “in base all’orario di arrivo” in Australia, iniziando immediatamente il processo di adattamento al nuovo fuso orario. Idratazione Massima: «Bere molto: perché l’aereo disidrata». L’aria secca in cabina richiede un’idratazione costante, cruciale per le performance atletiche. Adattamento Immediato: Una volta atterrati, è necessaria una “sgambatina con corsetta ed esercizi blando sul riscaldamento muscolare”. Inoltre, i giocatori dovrebbero cercare di andare a dormire presto, tra le 21 e le 22, per resettare il ciclo sonno-veglia.

Gestire Il Cambio Di Stagione: Estate Australiana

Un altro fattore di stress sarà il salto dall’inverno europeo all’estate australiana. Il dottor Tavana ha sottolineato la necessità di una pianificazione precisa per il clima che troveranno a Perth:

«Devono assolutamente capire che condizioni troveranno e regolare la nutrizione in base al clima: là sarà estate. Abbigliamento leggero e bere parecchio durante l’allenamento».

Questa attenzione al dettaglio sarà fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri e per la dirigenza, con il DS Igli Tare che dovrà assicurarsi che lo staff medico e tecnico segua meticolosamente i protocolli.