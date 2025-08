Milan Como in Australia? Simonelli annuncia: «Arrivato il via libera di Gravina, ora confido in questa cosa»

Condividi via email

Milan Como, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha fornito importanti aggiornamenti: ok di Gravina, palla a Ceferin

Il Milan è appena rientrato dall’Australia, dove ha concluso la sua tournée estiva con una sonora vittoria contro il Perth Glory. Tuttavia, l’esperienza australiana potrebbe non essere un ricordo così lontano per i rossoneri. Si vocifera con insistenza, infatti, che il mese di febbraio potrebbe vedere il Milan di ritorno a Perth, e più precisamente all’Optus Stadium, per una partita di Serie A.

L’indiscrezione riguarda la gara di ritorno tra Milan e Como, che, stando alle voci, potrebbe essere delocalizzata a causa dell’indisponibilità di San Siro. Lo storico stadio milanese sarà, infatti, impegnato per la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali, un evento di portata internazionale che richiederà l’utilizzo esclusivo dell’impianto. Questa situazione ha aperto la porta a soluzioni alternative, e l’Australia, con la sua passione per il calcio e le infrastrutture moderne, si presenta come una destinazione ideale.