Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Milan

Milan Como in Australia! La Lega Serie A chiarisce tutti i punti: il comunicato. Segui le ultimissime sul club rossonero

La Lega Calcio Serie A ha incassato una vittoria storica a livello internazionale. L’UEFA ha concesso l’autorizzazione alla disputa della partita MilanComo in Australia, un evento eccezionale reso necessario dall’indisponibilità dello Stadio San Siro. La notizia, accolta con grande soddisfazione dalla Lega, apre la strada alla trasferta del Diavolo e del Como a Perth nel prossimo mese di febbraio.

Nonostante la Federcalcio europea mantenga un orientamento negativo sugli incontri nazionali all’estero, l’ok è arrivato grazie a un’attenta valutazione dell’eccezionalità dell’iniziativa. La Serie A, in una nota, ha sottolineato come si tratti di “una sola partita su 380 del Campionato: un evento straordinario, non una modifica strutturale del calendario”.

L’Iter Continua: Ora Manca il Via Libera di FIFA e Australia

Il Presidente della Lega Calcio Serie AEzio Simonelli, ha commentato con grande ottimismo l’importante passo avanti: “La decisione del Comitato Esecutivo della UEFA ci avvicina alla possibilità di disputare la gara tra Milan e Como del prossimo mese di febbraio in Australia“. Simonelli ha espresso l’auspicio che anche l’approvazione da parte della FIFA e della Federazione australiana possa “chiudere l’iter autorizzativo”.

Simonelli ha ringraziato il Presidente Ceferin (UEFA) e il Presidente Gravina (FIGC) per aver compreso la situazione di contingenza, trasformando l’impossibilità di giocare al Meazza in una grande opportunità.

Benefici e Sacrifici per Tifosi e Rossoneri

Il Presidente della Lega ha messo in luce i vantaggi internazionali di questa mossa. La partita permetterà di accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano che avranno la possibilità di seguire l’incontro dal vivo a Perth. Soprattutto, l’evento servirà a incrementare la visibilità internazionale e la fan base sia del Milan che del Como e dell’intero campionato.

Simonelli si è rivolto direttamente ai sostenitori: “Sono certo che i tifosi di Milan e Como, che comunque non avrebbero potuto seguire il match al Meazza, capiranno il sacrificio che in questa occasione sarà loro richiesto, ma che si rifletterà in importanti benefici per le loro squadre.”

Intanto, sul campo, il Milan (i rossoneri) continua a prepararsi per i suoi impegni con la solita determinazione, plasmato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, e guidato dalle strategie di mercato del nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese.

