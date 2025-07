Milan Como in Australia? Prende quota l’ipotesi di questa sfida di Serie A all’estero: la motivazione è questa. Le ultimissime notizie

Una notizia clamorosa sta circolando e potrebbe rivoluzionare il calendario della Serie A: il Milan potrebbe volare a Perth, in Australia, nel mese di febbraio, non per un’amichevole, ma per disputare una vera e propria giornata di campionato contro il Como. L’indiscrezione, lanciata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, rivela un’idea ambiziosa e innovativa per il calcio italiano.

L’iniziativa nasce da una necessità stringente e da un’opportunità strategica. La necessità è legata all’inagibilità dello stadio di San Siro, che sarà temporaneamente chiuso per via della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Questo evento imponente renderà impossibile ospitare partite di Serie A nel celebre impianto milanese. Da qui, l’idea di trasformare un potenziale problema in un’occasione unica.

L’opportunità, invece, è quella di esportare il calcio italiano in un altro continente. Giocare una partita di campionato in Australia significherebbe non solo trovare una soluzione logistica per l’indisponibilità di San Siro, ma anche ampliare l’appeal internazionale della Serie A. Un match tra due squadre storiche come Milan e Como, disputato in un fuso orario diverso e davanti a un pubblico nuovo, genererebbe un’enorme visibilità e interesse, aprendo nuove frontiere commerciali e di marketing per il nostro campionato.

Per il Milan, reduce da una tournée estiva che lo ha visto proprio a Perth, sarebbe un ritorno gradito e l’occasione per rinsaldare il legame con i tifosi australiani. Per il Como, neopromosso e con una proprietà forte e ambiziosa, sarebbe una vetrina globale senza precedenti. L’idea è ancora in fase embrionale e richiederà l’approvazione delle leghe e dei club coinvolti, ma il solo fatto che sia stata avanzata e discussa testimonia la volontà di innovare e di pensare in grande per il futuro del calcio italiano.