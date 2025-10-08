Connect with us

Milan Como in Australia: si discute la ripartizione dei 12 milioni di euro. Ecco come verranno distribuiti. Tanti i pareri discordanti sulla decisione. E Rabiot…

Milan Como in Australia a fronte di 12 milioni di euro da distribuire tra i due club e non solo. Ecco come verranno ripartiti

La questione Milan-Como a Perth, in Australia, è ufficialmente all’ordine del giorno dell’assemblea di Lega Serie A che si tiene oggi. Come riferisce il Corriere della Sera, la discussione verterà principalmente sulla modalità di distribuzione dei 12 milioni di euro che il governo australiano verserà per ospitare il match in programma il prossimo febbraio.

I proventi saranno ripartiti in modo strategico: una parte coprirà interamente i costi di trasferta (che saranno ingenti, come già sottolineato dalle preoccupazioni mediche sui voli da 20 ore); la percentuale maggiore andrà al Milan, in quanto club ospitante che rinuncia all’incasso di San Siro; una quota andrà al Como; e la parte restante verrà suddivisa tra gli altri club di Serie A, in un tentativo di rendere la decisione economicamente accettabile per tutti.

Rabiot Contro Il Calendario: “Sembra Davvero Assurdo”

Se la Lega è concentrata sui numeri, il mondo del calcio è focalizzato sulla logistica e sulla salute dei giocatori. Nelle scorse ore, anche il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha espresso una critica tagliente e senza filtri sulla decisione, parlando a Le Figaro:

«Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano».

Rabiot ha inquadrato il problema nella più ampia discussione sulla salute dei calciatori e i calendari sempre più fitti. Pur riconoscendo che l’operazione mira a dare visibilità al campionato, il francese ha bollato la trasferta come “assurda” e “pazzesca”:

«Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre».

Le Implicazioni Per Il Milan Di Allegri

Le parole di Rabiot si uniscono al coro di critiche sull’impatto fisico di una trasferta intercontinentale nel pieno della stagione. Per il Milan di Massimiliano Allegri, il guadagno economico (che il DS Igli Tare potrà sfruttare per le future strategie di mercato) viene bilanciato dal rischio di un forte stress sui giocatori chiave, in un periodo dove la Serie A è cruciale e il tecnico è già impegnato a gestire le condizioni di giocatori come Rafael Leão e Christopher Nkunku. La decisione della Lega di procedere, tuttavia, conferma la priorità data alla globalizzazione e al potenziale di ricavo che operazioni così audaci possono garantire.

