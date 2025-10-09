Milan Como in Australia, scoppia sui social il caso De Siervo-Rabiot! Lo scontro è aperto e nelle ultime ore… Ultimissime notizie

La decisione di disputare la partita di Serie A Milan-Como in programma a Perth, a oltre 13.000 chilometri di distanza dall’Italia, continua a generare un’ondata di forti polemiche. La scelta, che ha ottenuto l’avallo di FIFA e UEFA come precedente eccezionale, rischia di avere pesanti conseguenze non solo sull’equilibrio del campionato in corso, per l’impegno fisico richiesto alle squadre, ma anche sul futuro del calcio italiano.

La contrarietà, già diffusa tra i tifosi, ha trovato voce ufficiale tra i calciatori. A dare il via allo scontro verbale è stato Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e numero 12 di Allegri, che intervistato da Le Figaro ha definito la trasferta “completamente folle”. Il francese ha espresso forte scetticismo sull’assurdità di un viaggio intercontinentale per un’unica gara di campionato, pur rassegnandosi ad “adattarsi, come sempre”.

Scontro Aperto: La Replica di De Siervo

Le dichiarazioni di Rabiot hanno subito innescato una dura reazione da parte di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Il dirigente non ha esitato a replicare con tono aspro alle critiche, innescando un vero e proprio scontro frontale.

Come titola il quotidiano Tuttosport questa mattina, è “De Siervo-Rabiot scontro aperto”. L’AD ha risposto alle lamentele del calciatore invitandolo ad avere “rispetto dei soldi che guadagna”, sostenendo che i giocatori di vertice, beneficiando di stipendi milionari, dovrebbero comprendere meglio di altri che si tratta di un “sacrificio” necessario per l’esportazione e la crescita del brand Serie A a livello globale.

La querelle ha aggiunto ulteriore veleno a una partita già storica, trasformando il campo di gioco in Australia nel simbolo di una divisione profonda tra le esigenze economiche della Lega e il benessere fisico degli atleti del Milan e del Como.