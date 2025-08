Milan Como in Australia? Simonelli annuncia: «Arrivato il via libera di Gravina, ora confido in questa cosa»

Milan Como, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha fornito importanti aggiornamenti: ok di Gravina, palla a Ceferin

Il Milan è appena rientrato dall’Australia, dove ha concluso la sua tournée estiva con una sonora vittoria contro il Perth Glory. Tuttavia, l’esperienza australiana potrebbe non essere un ricordo così lontano per i rossoneri. Si vocifera con insistenza, infatti, che il mese di febbraio potrebbe vedere il Milan di ritorno a Perth, e più precisamente all’Optus Stadium, per una partita di Serie A.

L’indiscrezione riguarda la gara di ritorno tra Milan e Como, che, stando alle voci, potrebbe essere delocalizzata a causa dell’indisponibilità di San Siro. Lo storico stadio milanese sarà, infatti, impegnato per la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali, un evento di portata internazionale che richiederà l’utilizzo esclusivo dell’impianto. Questa situazione ha aperto la porta a soluzioni alternative, e l’Australia, con la sua passione per il calcio e le infrastrutture moderne, si presenta come una destinazione ideale.

Le Dichiarazioni di Simonelli e il Futuro della Serie A

Sul tema è intervenuto Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha espresso un cauto ottimismo riguardo a questa prospettiva. “La Figc ci ha dato semaforo verde ed essendo Gravina vicepresidente Uefa confido che ce lo fornisca anche Ceferin. Quanto alla Fifa, Infantino mi ha ascoltato con attenzione. Del resto San Siro non sarà disponibile a causa dell’Olimpiade invernale“, ha dichiarato Simonelli, sottolineando il supporto delle federazioni calcistiche e la necessità oggettiva di trovare un’alternativa a San Siro. La possibilità di giocare in un mercato internazionale come l’Australia rappresenta un’opportunità significativa per la visibilità e la crescita del brand Serie A.

Simonelli ha poi toccato un altro tema caldo del calcio italiano: la presenza di stranieri nel campionato. Nonostante le recenti modifiche al Decreto Crescita, che in passato incentivava l’arrivo di giocatori dall’estero con benefici fiscali, il numero di acquisti internazionali è addirittura aumentato. “Non conta il numero, ma se sono di qualità. Sono arrivati Modric, De Bruyne, David, Noa Lang, Baturina. Servono i campioni per vendere le partite all’estero: anche io vorrei i nuovi Totti o Del Piero ma non ci sono. Prima l’alto numero di stranieri nel nostro campionato veniva associato con i benefici fiscali del Decreto Crescita. Ora quel Decreto, che ha dato indubbi risultati positivi, non è più in vigore ma il numero di giocatori comprati all’estero è aumentato”, ha spiegato il presidente della Serie A. Questo sottolinea una chiara strategia: puntare su giocatori di alto profilo internazionaleper aumentare l’appeal e la vendibilità del campionato italiano a livello globale.

Il Milan di Tare e Allegri: Obiettivi e Strategie

Con IgIi Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan si prepara a una stagione ricca di sfide e ambizioni. La ricerca di giocatori di qualità, sia italiani che stranieri, sarà fondamentale per rinforzare la squadra e competere ai massimi livelli. La potenziale trasferta a Perth non sarebbe solo una soluzione logistica, ma anche una mossa strategica per espandere il bacino di tifosi e consolidare la presenza del Milan e della Serie A sui mercati internazionali. L’evento attirerebbe sicuramente un vasto pubblico, offrendo una vetrina unica per il calcio italiano.

La possibilità di vedere il Milan giocare in Australia per una partita di campionato è un segnale evidente di come il calcio stia diventando sempre più globale. La Serie A sta cercando nuove strade per aumentare la propria competitività e visibilità, e l’apertura a scenari internazionali, come quello australiano, è un passo significativo in questa direzione.