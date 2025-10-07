Connect with us

News

Milan Como in Australia, i rossoneri pensano già all'organizzazione dell'evento: la possibile programmazione della settimana

News

Leao Milan, il retroscena con Massimiliano Allegri: per il portoghese... Dettagli

News

Dybala, futuro sempre più incerto alla Roma: rinnovo non scontato, possibile suggestione Milan?

News

Pulisic ancora rigorista? Ecco tutti i numeri dei rossoneri dagli undici metri: i dettagli

News

Allegri Milan, il tecnico lo ha avvisato: niente più sconti! Le ultimissime

News

Milan Como in Australia, i rossoneri pensano già all’organizzazione dell’evento: la possibile programmazione della settimana

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Milan

Milan Como in Australia, i rossoneri pensano già all’organizzazione dell’evento: la possibile programmazione della settimana. Le ultime

Dopo il via libera da parte della UEFA, manca solo l’ufficialità definitiva di FIFA e Federcalcio australiana per sancire un evento storico: la partita di Serie A Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia. La delocalizzazione della gara, imposta dall’impiego di San Siro per le Olimpiadi Invernali, vedrà il Milan e il Como affrontare la trasferta più lunga della storia del campionato.

Come spiega Repubblica, la partita è in programma tra sabato 7 e domenica 8 febbraio. L’organizzazione logistica sarà cruciale per gestire il viaggio e l’adattamento dei giocatori a un fuso orario e un clima completamente diversi.

L’Organizzazione della Trasferta e il Ritorno a Perth

Per permettere alle squadre di acclimatarsi, la partenza per l’Australia avverrà all’inizio della settimana del match. Questa tempistica consentirà ai giocatori di Allegri di smaltire le 20 ore di volo e il jet lag prima di scendere in campo per i tre punti. Il rientro in Italia è previsto subito dopo il fischio finale, una vera e propria toccata e fuga intercontinentale per minimizzare l’impatto sul resto della stagione.

La sede dell’incontro sarà l’Optus Stadium di Perth, un impianto moderno con una capienza di 61.266 posti. Per il Milan, lo stadio non è una novità assoluta. I rossoneri vi hanno già giocato un’amichevole il 31 maggio 2024 contro la Roma, in un contesto significativo: la partita vide la vittoria dei giallorossi per 5-2 e in panchina per il Milan sedeva Daniele Bonera, subito dopo l’addio a Stefano Pioli.

La scelta dell’Australia rientra nella strategia di espansione globale promossa dall’AD Furlani e dal club. Nonostante le difficoltà logistiche e il dibattito sui rimborsi agli abbonati, la società rossonera è pronta a esportare un pezzo di Serie A nel cuore dell’Oceania. Questa gara segnerà un nuovo capitolo nella storia delle competizioni calcistiche italiane.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.