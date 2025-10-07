Milan Como in Australia, i rossoneri pensano già all’organizzazione dell’evento: la possibile programmazione della settimana. Le ultime

Dopo il via libera da parte della UEFA, manca solo l’ufficialità definitiva di FIFA e Federcalcio australiana per sancire un evento storico: la partita di Serie A Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia. La delocalizzazione della gara, imposta dall’impiego di San Siro per le Olimpiadi Invernali, vedrà il Milan e il Como affrontare la trasferta più lunga della storia del campionato.

Come spiega Repubblica, la partita è in programma tra sabato 7 e domenica 8 febbraio. L’organizzazione logistica sarà cruciale per gestire il viaggio e l’adattamento dei giocatori a un fuso orario e un clima completamente diversi.

L’Organizzazione della Trasferta e il Ritorno a Perth

Per permettere alle squadre di acclimatarsi, la partenza per l’Australia avverrà all’inizio della settimana del match. Questa tempistica consentirà ai giocatori di Allegri di smaltire le 20 ore di volo e il jet lag prima di scendere in campo per i tre punti. Il rientro in Italia è previsto subito dopo il fischio finale, una vera e propria toccata e fuga intercontinentale per minimizzare l’impatto sul resto della stagione.

La sede dell’incontro sarà l’Optus Stadium di Perth, un impianto moderno con una capienza di 61.266 posti. Per il Milan, lo stadio non è una novità assoluta. I rossoneri vi hanno già giocato un’amichevole il 31 maggio 2024 contro la Roma, in un contesto significativo: la partita vide la vittoria dei giallorossi per 5-2 e in panchina per il Milan sedeva Daniele Bonera, subito dopo l’addio a Stefano Pioli.

La scelta dell’Australia rientra nella strategia di espansione globale promossa dall’AD Furlani e dal club. Nonostante le difficoltà logistiche e il dibattito sui rimborsi agli abbonati, la società rossonera è pronta a esportare un pezzo di Serie A nel cuore dell’Oceania. Questa gara segnerà un nuovo capitolo nella storia delle competizioni calcistiche italiane.