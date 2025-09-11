Milan Como in Australia? Oggi ci sarà la decisione finale, quel che filtra è che… Ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Milan-Como in Australia: oggi l’Esecutivo UEFA decide

Potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro di Milan–Como. L’incontro, previsto per il prossimo febbraio, potrebbe giocarsi in una cornice inusuale: Perth, in Australia. Dopo aver ottenuto il via libera dai due club, dalla Lega Calcio Serie A e dalla FIGC, l’ultima parola spetta all’UEFA. E proprio oggi, a Tirana, in Albania, si riunirà l’Esecutivo per discutere, tra gli altri argomenti, anche di questa particolare iniziativa.

L’idea di portare una partita di Serie A fuori dai confini nazionali è un progetto ambizioso, ma che richiede l’approvazione di tutte le parti in causa. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, membro dell’Esecutivo UEFA, sosterrà la proposta e cercherà di convincere i suoi colleghi a dare il via libera all’esperimento.

Tuttavia, non è detto che la decisione arrivi già in giornata. L’Esecutivo, presieduto da Aleksander Ceferin e composto da 19 membri, potrebbe optare per un rinvio per analizzare più attentamente le implicazioni future di una scelta di questo tipo. L’opposizione non manca e la sfida è bilanciare gli interessi economici e di visibilità con le norme e le tradizioni del calcio europeo.

La possibilità che un incontro di campionato si svolga in un altro continente suscita dibattito. Da un lato, c’è chi vede in questa iniziativa un’opportunità per espandere il brand Serie A a livello globale, conquistando nuovi mercati e appassionati. Dall’altro, ci sono i contrari, che temono che una tale decisione possa alterare il concetto stesso di campionato nazionale, creando un precedente pericoloso.

Il Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare è uno dei promotori dell’iniziativa. L’obiettivo è quello di sfruttare la popolarità del club a livello internazionale per aumentare i ricavi e rafforzare la propria immagine. Per il Como, invece, è un’opportunità per avere una vetrina internazionale e far conoscere il proprio marchio in tutto il mondo.

Le prossime ore saranno cruciali per capire se il sogno di vedere Milan-Como in Australia si trasformerà in realtà.