Milan Como in Australia: c’è l’indiscrezione sulla data e sull’orario della gara. Ecco quando si dovrebbe giocare

Milan Como in Australia: emerge l’indiscrezione su data e orario della gara che verrà giocata a febbraio lontano dall’Italia

La storica trasferta della Serie A in Australia, che vedrà il Milan affrontare il Como all’Optus Stadium di Perth a causa dell’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi Invernali, sta prendendo forma con dettagli sempre più precisi. Dopo l’approvazione “eccezionale” della UEFA, arriva l’indicazione sull’orario di un match che riscriverà la storia del calcio italiano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la partita Milan-Como si dovrebbe disputare domenica 8 febbraio 2026. Ma il dettaglio cruciale riguarda l’orario di inizio: la gara sarà giocata all’ora di pranzo italiana, un fuso orario pensato per massimizzare l’audience nel nostro Paese, nonostante le migliaia di chilometri di distanza.

L’Impatto Di Un Orario Strategico

Questa scelta, se confermata, è chiaramente dettata da logiche televisive e commerciali. Giocare alle 12:30 o 15:00 ora italiana (un orario che, per la zona di Perth, cadrebbe in serata) permetterebbe agli appassionati italiani e a quelli di gran parte dell’Europa di seguire l’evento in una fascia oraria ottimale, garantendo il massimo ritorno economico e di visibilità per la Serie A e, in primis, per il Milan.

L’operazione, che secondo le stime dovrebbe portare nelle casse dei club circa 12 milioni di euro (con la fetta principale destinata al Milan come compensazione per il mancato incasso di San Siro), dimostra come il club di Via Aldo Rossi stia gestendo l’imprevisto logistico con grande attenzione al business internazionale.

Massimiliano Allegri E Igli Tare Tra Campo E Logistica

Per il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, questa trasferta aggiunge un elemento di complessità alla programmazione sportiva. Il tecnico livornese dovrà gestire un viaggio aereo estenuante e un cambio di fuso orario significativo nel pieno della stagione, proprio quando il campionato entra nella sua fase cruciale.

Il DS Igli Tare sarà chiamato a monitorare la situazione logistica, assicurando che la preparazione e le condizioni dei giocatori siano ottimali, in particolare dopo gli sforzi fatti per superare il doppio esame di Napoli e Juventus. La squadra, che deve ancora risolvere le criticità in attacco (come la crisi rigori e il “caso” Rafael Leão), dovrà affrontare questa trasferta in un clima di grande attenzione mediatica.

L’orario stabilito, quindi, è un compromesso tra le esigenze commerciali e l’obiettivo di mantenere il legame con i tifosi italiani, a cui il Milan ha promesso il rimborso degli abbonamenti per la gara casalinga persa.