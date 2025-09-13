Milan Como in Australia, Max Allegri fa chiarezza in conferenza stampa: «Il mio pensiero è questo». Le ultimissime notizie

In vista della sfida di domani sera a San Siro tra Milan e Bologna, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha affrontato in conferenza stampa un argomento spinoso che esula dal campo: la possibile delocalizzazione di alcune partite. In particolare, il riferimento è a un’ipotetica gara tra Milan e Como che si potrebbe disputare a Perth, in Australia.

Allegri ha mostrato un approccio pragmatico e razionale, sottolineando che nel mondo dello sport, come in tutti gli altri settori, si assiste a continui cambiamenti. “Ci sono gli organi di competenza che decidono queste cose,” ha affermato l’allenatore, ribadendo che, indipendentemente dal suo giudizio personale, è necessario accettare le decisioni prese e adattarsi.

Il tecnico rossonero ha poi aggiunto una considerazione che riassume la sua mentalità: “Se ci dicono di andare a Perth andremo a Perth, se si gioca in Italia giocheremo in Italia.” Questa frase è emblematica del suo pensiero. Allegri non vuole entrare nel merito delle questioni politiche e commerciali del calcio moderno, ma si concentra su ciò che può controllare: la gestione della squadra in ogni situazione. La sua priorità è che “le cose vadano bene lo stesso”, a prescindere dal luogo in cui si gioca la partita.

Questo tipo di dichiarazioni riflette la filosofia del tecnico, che preferisce concentrarsi sulla gestione del gruppo e sulle dinamiche del campo, lasciando alla società e agli organi di competenza le decisioni di più ampio respiro. Una mentalità che si sposa perfettamente con l’approccio del direttore sportivo Tare, che ha il compito di gestire il mercato e l’organizzazione della squadra, lasciando ad Allegri la piena responsabilità della parte tecnica. Il Milan si sta dimostrando un club in cui le diverse figure professionali si muovono in piena sintonia, per garantire un progetto solido e duraturo.