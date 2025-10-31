Altro che Milan Como, l’Argentina va in Angola per un amichevole per ben 12 milioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Un’amichevole di lusso e dal cachet faraonico è in programma per i Campioni del Mondo dell’Argentina. La Selecciónvolerà a Luanda per affrontare l’Angola il prossimo 14 novembre, in un evento che celebrerà il 50° anniversario dell’Indipendenza del Paese africano dalla colonizzazione portoghese (avvenuta l’11 novembre 1975). La Federazione calcistica angolana ha ufficializzato l’incontro sui propri canali social, ma il dettaglio che ha fatto il giro del mondo è la cifra sborsata: ben 12 milioni di euro destinati all’Argentina.

💰 Super-Ingaggio Motivato dalla Presenza di Messi

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il motivo di questo super-ingaggio è legato a una clausola ben precisa inserita nel contratto: la presenza garantita di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, capitano e faro indiscusso della Selección, rappresenta un richiamo globale che giustifica l’investimento record da parte dell’Angola.

Messi, la “Pulce” otto volte Pallone d’Oro, non era stato incluso nelle precedenti convocazioni del CT Lionel Scaloni, l’allenatore campione del mondo, per gli impegni di ottobre. L’amichevole di Luanda segnerà dunque il suo ritorno in Nazionale.

L’interesse per il giocatore più iconico del calcio mondiale è altissimo, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni: nei giorni scorsi, Messi aveva confessato di voler partecipare alla prossima Coppa del Mondo 2026, pur subordinando la decisione alla verifica del suo stato di forma in vista di giugno.

🇲🇦 Marocco Rifiuta: Cachet Troppo Alto

Il valore del brand-Messi e dell’Argentina campione è stato confermato anche da un precedente tentativo andato a vuoto. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, anche il Marocco (la Nazionale africana arrivata in semifinale all’ultimo Mondiale) aveva richiesto all’Argentina di disputare un’amichevole nel mese di novembre con la garanzia della presenza di Messi.

Tuttavia, di fronte alla richiesta economica di 10 milioni di euro avanzata dalla federcalcio di Buenos Aires, il Marocco ha preferito rinunciare all’evento, segno che l’Angola ha superato ogni limite per assicurarsi la partita celebrativa.

L’amichevole del 14 novembre si prospetta quindi non solo come una festa sportiva per l’Angola, ma anche come un evento dal valore commerciale eccezionale, interamente incentrato sull’attrattiva del fenomeno Messi.

Una situazione molto simile a quella che riguarda il Milan per l’amichevole di Perth contro il Como. Un’iniziativa che ha creato molte discussioni nel nostro Paese in queste ultime settimane, con i rossoneri che giocherebbero una partita casalinga lontano chilometri dai propri tifosi.