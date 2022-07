Milan, closing vicino: Elliott presta 600 mln a RedBird

RedBird ed Elliot continuano a lavorare in vista del closing per la cessione del Milan: i dettagli

Nonostante Gerry Cardinale non sia a Milano, si continua a lavorare in vista del closing per la cessione del Milan di settembre.

Come riportato dalla Gazzetta, RedBird sta conducnendo un fund raising per tentare di abbassare il più possibile questo prestito che, al momento, dovrebbe attestarsi sui 600 milioni di euro. L’obiettivo di Cardinale era quello di abbassarlo almeno fino a 200. Più la cifra del prestito sarà alta, più il legame con la famiglia Singer rimarrà forte