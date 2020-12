Milan, chi tiene di più ai propri capelli? Show di Theo e Casti – VIDEO

Simpatica iniziativa social del Milan che, in un video promozionale Bioscalin, ha fatto cercato di trovare il giocatore più “vanitoso” presente in rosa.

Uno show che ha riguardato anche alcuni elementi della prima squadra come Theo Hernandez, Samu Castillejo, Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini con i primi due principali mattatori. Dal contest interno il vincitore sembra chiaramente essere il “platinato” esterno spagnolo.

Which Rossonero takes the most care of his look? 😎

Let's find out in this newest face-off between our players! 🔴⚫

Quale rossonero tiene maggiormente al suo look? 😎

Scoprilo nel nuovo "Tu o Io" di @BioscalinITA! 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/WlVRVwgLOX

