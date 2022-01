Milan, cessione di Castillejo al Valencia ferma: manca intesa sull’ingaggio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si complica la cessione del Milan di Samu Castillejo in direzione Valencia. Non c’è intesa tra il club spagnolo ed il giocatore

La cessione di Samu Castillejo al Valencia è ad un punto fermo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, manca infatti l’accordo tra il giocatore ed il club spagnolo sull’ingaggio. Un problema non da poco in una trattativa che il Milan sta cercando di chiudere in fretta.

Con poco tempo ancora a disposizione, i rossoneri rischiano seriamente di mantenere in rosa un giocatore fuori da ogni progetto tecnico.