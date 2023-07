Milan, il Consiglio di Stato nega a Blue Skye i documenti sulla vendita del club: le ultimissime sul futuro

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro del Milan. A fare il punto sul club ci ha pensato CalcioEFinanza, che ha scritto quanto segue.

Blue Skye perde un’altra battaglia nello scontro sulla vendita del Milan da parte del fondo Elliott a RedBird. Il Consiglio di Stato – secondo documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha negato alla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo l’accesso ai documenti relativi alla cessione del club rossonero, avvenuta nel 2022. Il 31 agosto 2022, la Rossoneri Sport Investment Luxembourg aveva infatti venduto il 99,93% del capitale sociale del Milan al fondo di investimento RedBird Capital Partners che ne è divenuto proprietario per il tramite della società ACM BidCo B.V.

A seguito di questa operazione Blue Skye, ex socia di minoranza di Milan tramite Rossoneri, ha chiesto alla Federazione Italiana Gioco Calcio, di «prendere visione e/o estrarre copia di tutti i documenti presentati nel mese di settembre 2022 da ACM BIDCO e/o AC MILAN […] presso la FIGC volti ad attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria in capo agli acquirenti delle azioni di AC Milan, nonché la decisione assunta dalla FIGC in merito alla acquirente unitamente agli eventuali atti e pareri della Commissione consultiva di cui la FIGC si sia avvalsa nel corso del processo decisionale», si legge nel dispositivo.