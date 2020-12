Milan-Celtic, Hauge eletto MVP della partita dai tifosi rossoneri

Davvero una prova totale, nella quinta giornata del Gruppo H di Europa League, che ha qualificato il Diavolo ai Sedicesimi di finale, per il giovane norvegese. Ok il gol e l’assist, ma Hauge è stato anche il milanista che ha creato più occasioni (3) in tutti i novanta minuti, quello con più palloni recuperati (9) e contrasti vinti (3). Ispirato in attacco ma, allo stesso tempo, prezioso in fase di non possesso: il ragazzo di Bodø, dal suo sbarco in Italia nello scorso ottobre, sta crescendo a vista d’occhio nel giro di pochi mesi. Un giocatore incisivo e concreto: finora in undici presenze, compreso il campionato, ha collezionato sei reti e tre assist. Davvero niente male, il Milan se lo gode e se lo coccola: bravissimo Jens Petter!

Fonte: acmilan.com