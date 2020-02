Milan, c’è anche la sfortuna: rossoneri secondi in Serie A per legni colpiti

Il Milan è la seconda squadra di Serie A ad aver colpito più pali e traverse durante questa stagione corrente

Tra le diverse difficoltà e gli innumerevoli difetti a cui il Milan deve e dovrà far fronte in questo periodo per provare a migliorare, c’è anche un’altra componente avversa ai rossoneri: la sfortuna. Gli uomini di Pioli infatti sono la secondo squadra in tutto il campionato di Serie A ad aver colpito più legni durante questa stagione fino ad ora.

Il Diavolo si trova infatti a quota 13, a pari merito con l’Hellas Verona e dietro solamente al Napoli (17). Solamente ieri sera tra l’altro, nella sconfitta clamorosa contro l’Inter, sono arrivati due pali colpiti da Calhanoglu prima e Ibrahimovic poi.