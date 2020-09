Milan, Casper Stylsvig: «Orgoglioso di annunciare la partnership con Harmont & Blaine»

Il Chief Revenue Officer del Milan Casper Stylsvig ha commentato l’ufficialità della partnership rossonera con Harmont & Blaine

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, è intervenuto a margine del comunicato ufficiale rossonero riguardo alla nuova partnership con Harmont & Blaine. Queste le sue parole:

«Ci piace che i nostri giocatori quando rappresentano il Club in ambito nazionale e internazionale, arrivino ad ogni partita sentendosi al meglio, quindi sono orgoglioso di annunciare una partnership molto importante come quella con Harmont & Blaine, sia per le nostre squadre maschili sia per quella femminile. Il brand di AC Milan e quello di Harmont & Blaine hanno entrambi una storia meravigliosa e sono pienamente allineati su valori fondamentali come innovazione e modernità».