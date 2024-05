Conceicao Milan, l'allenatore è già a San Siro per Milan Cagliari! Il suo nome è sulla maglia di... Leao - FOTO

Milan Cagliari, Conceicao è già a San Siro! Il nome dell’allenatore è sulla maglia di… Leao. La FOTO e il motivo

Domenica 12 maggio sarà una giornata speciale con la festa della mamma: per questo motivo la Lega Serie A ha deciso che i giocatori scenderanno in campo questa giornata con i cognomi delle proprie madri sulla schiena.

La madre di Rafa Leao si chiama Conceicao, proprio come l’allenatore portoghese seguito dal Milan per il dopo Pioli. Una curiosità che ha fatto subito il giro dei social e adesso, in Milan Cagliari, il numero 10 portoghese, che inizia il match in panchina, potrebbe vestire il nome del prossimo tecnico rossonero.