Milan Bologna, la vendita dei biglietti per la sfida è ufficialmente iniziata: tutte le info e le ultimissime notizie sui rossoneri

La prima gara di campionato dopo la prima sosta stagionale sarà Milan-Bologna. La squadra di Mister Allegri giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 20.45 a San Siro, un impegno importante e valido per la 3ª giornata di Serie A, da non perdere per il popolo rossonero. I precedenti con i rossoblù sorridono al Diavolo, avanti grazie agli 88 successi su 189 (47 pareggi).

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Bologna sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: da martedì 19 agosto ore 12.00 fino a giovedì 21 agosto ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2025/26 può acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da mercoledì 20 agosto ore 12.00 fino a giovedì 21 agosto ore 23.59, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato;

Vendita libera: da venerdì 22 agosto ore 12.00 e fino a esaurimento delle disponibilità.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Bologna parte da 14€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, a partire già dalla fase abbonati.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Bologna ha un costo di 25€ nel settore Primo Arancio, comprensivo del titolo d’accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l’accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un’azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.