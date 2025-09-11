Milan Bologna: tutte le info per seguire questa grande sfida in tv e streaming. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La partita tra Milan e Bologna, in programma domenica 14 settembre a San Siro, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Per tutti i tifosi che non potranno essere allo stadio, la piattaforma di streaming sportivo è l’unico modo per seguire l’incontro in diretta.

Come vedere Milan-Bologna su DAZN

Per vedere il match, è necessario avere un abbonamento attivo a DAZN. La partita sarà disponibile su una vasta gamma di dispositivi, garantendo a tutti la possibilità di seguirla comodamente da casa.

Smart TV: Se hai una smart TV compatibile, puoi scaricare l’app di DAZN direttamente dallo store e accedere con le tue credenziali. Una volta avviata l’applicazione, troverai la partita tra gli eventi in evidenza o potrai cercarla all’interno della sezione dedicata alla Serie A.

Console di gioco: Gli appassionati di gaming possono utilizzare le loro console per vedere la partita. L'app di DAZN è infatti disponibile sia su PlayStation (PS4 e PS5) che su Xbox (One, Series X e Series S).

Gli appassionati di gaming possono utilizzare le loro console per vedere la partita. L’app di DAZN è infatti disponibile sia su (PS4 e PS5) che su (One, Series X e Series S). Dispositivi esterni e streaming box: Se la tua TV non è smart, puoi collegare un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick per trasmettere il segnale. In alternativa, puoi utilizzare il TIMVISION Box o l’Apple TV. Tutti questi device permettono di proiettare il contenuto di DAZN sul tuo televisore, trasformandolo in una smart TV a tutti gli effetti.

L’app di DAZN e le sue funzionalità

L’app di DAZN è progettata per offrire un’esperienza di visione completa e personalizzata. Oltre alla diretta, avrai la possibilità di rivedere la partita in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand. Inoltre, la piattaforma offre contenuti esclusivi come interviste, approfondimenti pre-partita e analisi a cura di commentatori ed esperti. Potrai così vivere a 360 gradi l’emozione del match che vedrà il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare affrontare il Bologna in un incontro che si preannuncia ricco di spunti, con il possibile esordio di Adrien Rabiot.