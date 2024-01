Milan Bologna, Massimo Mauro deluso dai rossoneri: «Me lo aspettavo diverso»

Intervenuto ai microfoni di Pressing su Mediaset, Massimo Mauro ha commentato il pareggio del Milan contro il Bologna

Le parole ai microfoni di Pressing su Mediaset di Massimo Mauro sul pareggio del Milan contro il Bologna:

LE PAROLE – «Il rimpianto dal mio punto di vista è sul gioco, mi aspettavo una prestazione diversa col Bologna. Oltre al fatto che ha sbagliato due rigori… E poi l’episodio di Theo Hernandez: non sapere di non poter riprendere la palla dopo il palo è una cosa gravissima, non è mancanza di lucidità, è un errore pazzesco, gravissimo, veramente assurdo… Poi esulta anche, onestamente una cosa così a questo livello non si capisce»