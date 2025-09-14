Milan Bologna, ci risiamo! A San Siro la rivincita della Coppa Italia, Allegri catechizza i suoi

Milan Bologna, a San Siro, dopo 4 mesi esatti, va in scena la rivincita della finale di Coppa Italia vinta dalla squadra felsinea

Quattro mesi fa esatti, il 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma è stato teatro di una delle pagine più dolorose della recente storia del Milan. In quella notte, il Bologna ha inflitto un’amara sconfitta ai rossoneri nella finale di Coppa Italia, rendendo ancora più deludente una stagione già altalenante. A 120 giorni di distanza da quel bruciante insuccesso, il Diavolo ha la possibilità di prendersi una piccola rivincita, affrontando nuovamente i rossoblù, questa volta tra le mura amiche di San Siro. La posta in gioco, però, è ben più alta di un semplice riscatto morale.

Il tecnico rossonero, Max Allegri, tornato sulla panchina del Milan, non si cura del passato. Per lui, la vera priorità è la recente sconfitta subita in casa contro la Cremonese, una battuta d’arresto inaspettata che ha lasciato scorie pesanti prima della vittoria di Lecce. La nuova dirigenza, con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, ha ribadito l’importanza di tornare a vincere con convinzione e di non perdere ulteriore terreno. La stagione è appena iniziata, ma Juventus e Napoli sembrano già aver ingranato la marcia giusta, e un altro passo falso potrebbe creare un divario difficile da colmare.

La pressione sul Milan è palpabile. La vittoria non è solo un obiettivo, ma una necessità per la squadra e per i tifosi, che si aspettano una reazione decisa. L’ambiente di San Siro sarà chiamato a spingere i propri beniamini, trasformando il tempio del calcio in una bolgia. La partita non sarà affatto semplice. Il Bologna, guidato da un allenatore preparato e con una rosa solida, rappresenta un avversario ostico e temibile, capace di mettere in difficoltà anche le grandi del campionato.

Come giustamente titola Il Corriere dello Sport questa mattina, “Milan-Bologna, ci risiamo”. Il quotidiano sportivo ha voluto sottolineare il secondo atto di questa sfida, sperando che l’incontro possa regalare un grande spettacolo, fatto di gioco, passione e gol. L’attesa è altissima. Il Milan deve dimostrare di aver assorbito la lezione della Cremonese e di essere pronto a lottare per le posizioni di vertice. Il riscatto passa anche da queste partite, da questi scontri diretti che possono dare una svolta alla stagione. Per Allegri e per Tare, questa è una sfida cruciale, un banco di prova per misurare la forza e la determinazione della squadra. Non c’è tempo da perdere e non c’è possibilità di lasciare altri punti per strada. Questa sera il Diavolo deve vincere e convincere per mettersi alle spalle il passato e costruire un futuro vincente.