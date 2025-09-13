Milan Bologna, incredibile retroscena raccontato da Italiano: le sue parole riguardanti un possibile approdo in rossonero. Le ultimissime

La vigilia di Milan–Bologna si è accesa con le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Il tecnico rossoblù, reduce da una stagione straordinaria culminata con la vittoria della Coppa Italia, è stato subito interpellato sul suo futuro e sulle voci di mercato che lo hanno accostato proprio al Milan durante l’estate.

Italiano non si è sbilanciato, ma ha risposto con grande chiarezza, allontanando ogni dubbio. “Il mio focus è sempre stato sul Bologna”, ha ribadito. “Ho sempre detto che qui si sta bene e si crescerà perché c’è un ambiente ambizioso che ti spinge a migliorarti settimana dopo settimana. Se ci sono apprezzamenti verso il lavoro svolto fa piacere sia a me sia allo staff, ma penso solo al Bologna.”

Le sue parole confermano la volontà di proseguire il progetto intrapreso con il club emiliano, un progetto che ha già dato frutti importanti con il trofeo conquistato e che punta a consolidare la squadra ai vertici del calcio italiano. La panchina del Milan, come è noto, è stata poi affidata a Max Allegri, ma l’interesse per Italiano è stato concreto e, a quanto pare, reciproco. Nonostante ciò, l’allenatore ha preferito dare continuità al suo lavoro, credendo nella crescita del Bologna.

Il tecnico ha poi analizzato la sfida che attende i suoi ragazzi a San Siro, contro il Milan di Allegri. “Dobbiamo essere concentrati e dare il massimo”, ha aggiunto. “Affrontiamo una grande squadra, con grandi campioni. Il Milan è organizzato, con un allenatore esperto. Dovremo giocare con personalità e senza paura, cercando di non commettere errori che potrebbero costarci caro.”

In vista della partita, Italiano ha rassicurato anche sulle condizioni della squadra, reduce dalla sosta per le nazionali, e sulle scelte di formazione che dovrà fare. La sfida di San Siro è un banco di prova importante per il Bologna, e il mister vuole che la sua squadra la affronti con la mentalità giusta, quella che ha permesso ai rossoblù di raggiungere traguardi storici nella scorsa stagione.