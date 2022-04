Milan Bologna, 33 tiri e 0 goal: è record negativo per i rossoneri

I tanti tiri del Milan contro il Bologna segnano un record negativo per i rossoneri: mai successo fino ad’ora

Record negativo per il Milan nella sfida contro il Bologna. Nel match di ieri sera la formazioni di Pioli ha effettuato 33 tiri ma ha realizzato 0 goal.

E’ stata per il Milan la partita in cui i rossoneri hanno effettuato più conclusioni senza trovare la via del gol in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/2005): 33 .