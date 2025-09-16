Milan Bologna, che attacco a Fabbri: pesante critica al VAR – Avete letto?

Milan Bologna – Il giornalista ha mosso critiche pesanti nei confronti del Var Micheal Fabbri. Questo il post su X

Il dibattito sull’utilizzo del VAR e sull’arbitraggio in Serie A continua ad infiammare gli animi, e la partita tra Milan e Bologna non ha fatto eccezione. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il noto giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che ha espresso dure e precise critiche nei confronti dell’operato del Video Assistant Referee (VAR), in particolare nei confronti dell’arbitro Michael Fabbri, addetto alla tecnologia durante il match.

Secondo Ravezzani, l’intervento del VAR è stato errato e contraddittorio. Le sue perplessità si concentrano su tre episodi chiave, tutti avvenuti nell’area di rigore dei rossoblu. Il primo riguarda una potenziale trattenuta su Santiago Gimenez, l’attaccante del Bologna. Il giornalista ha puntato il dito contro la decisione di non intervenire, sostenendo che si trattasse di un’azione meritevole di revisione.

Mi incuriosisce di Fabbri il processo mentale col Milan. Silente su possibile espulsione Bologna (fallo su Rabiot). Silente per 2 rigori (Gimenez e Pulisic) con trattenute. Silente su terzo rigore clamoroso e interviene solo per togliere il quarto con immagini non chiare. Boh. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 16, 2025

La seconda situazione incriminata riguarda Christian Pulisic, il talentuoso attaccante americano dei rossoneri. Anche in questo caso, Ravezzani ha evidenziato una presunta trattenuta non sanzionata, lamentando il silenzio del VAR, che non avrebbe invitato l’arbitro di campo a rivedere l’azione. “Silente su terzo rigore clamoroso”, ha poi rincarato la dose Ravezzani, riferendosi a un ulteriore episodio che, a suo avviso, meritava la massima punizione, ma anche in questo caso la tecnologia è rimasta muta.

La critica più forte, però, è arrivata per l’unico momento in cui il VAR è intervenuto attivamente. Ravezzani ha infatti sottolineato come Fabbri si sia attivato solo per annullare un quarto potenziale rigore, richiesto dal Diavolo. L’azione è stata definita dal giornalista come “non chiara”, sollevando dubbi sulla coerenza delle decisioni prese. La sensazione espressa da Ravezzani è che il VAR abbia operato con un doppio standard, ignorando episodi cruciali a favore dei meneghini e intervenendo solo per sfavorirli. Le dichiarazioni del giornalista hanno riacceso il dibattito sulla trasparenza e l’efficacia del sistema VAR nel calcio italiano.