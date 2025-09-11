Milan Bologna, Rabiot subito titolare? Massimiliano Allegri tiene un’idea ben precisa nel come gestirlo. Le ultimissime notizie

L’avventura rossonera di Adrien Rabiot comincia oggi. Il centrocampista francese, dopo aver completato i suoi impegni con la nazionale, arriva a Milano per unirsi al gruppo e svolgere il suo primo allenamento a Milanello. A dargli il benvenuto ci sarà il tecnico Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto nella sua rosa.

Rabiot e Allegri, un legame forte

Il rapporto tra Rabiot e Allegri è di lunga data, un’intesa che si è cementata durante la loro esperienza alla Juventus. Il francese è uno dei fedelissimi del tecnico livornese e la conoscenza reciproca delle loro aspettative è un fattore che dovrebbe facilitare l’ambientamento di Rabiot al Milan. A questo si aggiunge la sua familiarità con il campionato italiano, che dovrebbe ridurre ulteriormente i tempi di adattamento.

Un arrivo “burrascoso”

L’ultimo mese di Rabiot è stato piuttosto turbolento. Dopo una lite con il compagno Rowe, il giocatore è stato messo fuori rosa dal Marsiglia, prima di ottenere il via libera per il trasferimento al Milan negli ultimi istanti del mercato. Nonostante le difficoltà, la sua determinazione e la fiducia di Allegri sono le basi per un nuovo inizio.

Condizione fisica da valutare

Durante la recente sosta per le nazionali, Rabiot ha giocato solo due brevi spezzoni di partita, e la sua ultima gara da titolare risale a metà agosto. La sua condizione fisica non è ottimale e sarà valutata personalmente da Allegri e dal suo staff. Per questo motivo, è improbabile che Rabiot parta titolare nella partita di domenica contro il Bologna a San Siro.

Considerando la sua forma fisica, è più probabile vederlo subentrare a partita in corso, permettendogli di assaporare per la prima volta l’atmosfera e il calore di San Siro. Ironia della sorte, tra le fila del Bologna milita proprio Rowe, l’ex compagno con cui ha avuto la discussione al Marsiglia.

Il lavoro di Tare: Come previsto, il direttore sportivo Igli Tare ha lavorato in sintonia con Allegri per portare al Milan un giocatore di spessore che risponde perfettamente alle esigenze tattiche dell’allenatore. L’arrivo di Rabiot dimostra la volontà della società di costruire una squadra competitiva e in linea con le richieste del tecnico.