Milan Bologna, Allegri prepara la mossa che spiazza Italiano: lui titolare a sorpresa, fortissima tentazione a Milanello

Milan Bologna, Massimiliano Allegri può preparare la mossa a sorpresa: Adrien Rabiot possibile titolare a centrocampo. Ultime

Dopo un’estate turbolenta e un inizio di stagione in salita, Adrien Rabiot è pronto a rimettersi in gioco. La sua ultima apparizione ufficiale risale al 15 agosto, in una rocambolesca sconfitta del suo ex club, il Marsiglia, contro il Rennes. Una partita segnata non solo dal risultato, ma anche da una violenta lite negli spogliatoi con il compagno di squadra Rowe, che ha di fatto sancito la fine del suo rapporto con l’OM. Messo fuori rosa e isolato, il talentuoso centrocampista ha visto il campo per soli 30 minuti con la nazionale francese durante l’ultima sosta, un lasso di tempo davvero esiguo per un giocatore del suo calibro.

Tuttavia, il Milan non ha mai perso di vista il suo obiettivo. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il neo-tecnico Massimiliano Allegri hanno lavorato incessantemente per portarlo a Milanello. Allegri, in particolare, che aveva già allenato Rabiot alla Juventus, si è speso in prima persona per convincerlo a sposare il progetto rossonero. Nonostante le rassicurazioni telefoniche del giocatore sulla sua ottima condizione fisica, l’ambiente milanista era in attesa della verifica sul campo, che puntualmente è arrivata.

Condizione Atletica Eccellente: Rabiot Stupisce a Milanello

E la verifica è stata più che convincente. I test fisici a cui è stato sottoposto Adrien Rabiot al suo arrivo a Milanello hanno letteralmente stupito lo staff tecnico e medico. I dati raccolti hanno confermato l’eccellente lavoro svolto dal centrocampista durante il precampionato con il Marsiglia, dimostrando che Rabiot ha messo “molta benzina in un motore di cilindrata importante”. Oltre ai numeri, il francese ha mostrato una grande dose di entusiasmo e adrenalina, pronto a iniziare questa nuova avventura con la maglia del Diavolo.

Rabiot è consapevole dell’opportunità che sta avendo. Dopo un periodo difficile, il centrocampista ha l’occasione di rilanciarsi in uno dei club più prestigiosi d’Europa, e non ha nessuna intenzione di deludere le aspettative, specialmente quelle del suo mentore, Massimiliano Allegri, che ha fatto di tutto per riaverlo in squadra. La sua voglia di riscatto, unita a una condizione atletica superiore alle attese, lo proietta con forza verso una maglia da titolare già nella prossima sfida contro il Bologna.

L’Analisi de La Gazzetta dello Sport: Rabiot e il Nuovo Milan

Questa ipotesi, che potrebbe sembrare azzardata visto l’arrivo recente a Milanello, non è affatto da scartare. Lo confermano anche i colleghi de La Gazzetta dello Sport, che sottolineano come i test atletici impeccabili di Rabiot rendano il suo impiego dal primo minuto una possibilità concreta. Se dovesse scendere in campo, la sua presenza come mezzala sinistra cambierebbe radicalmente l’assetto tattico del Milan di Allegri.

L’inserimento di un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e tecniche permetterebbe al tecnico di avere maggiore equilibrio a centrocampo, una migliore costruzione del gioco e una pericolosità offensiva in più grazie ai suoi inserimenti senza palla. Adrien Rabiot potrebbe essere l’elemento che mancava per completare il centrocampo rossonero e dare una svolta alla stagione. La sua voglia di tornare protagonista e la fiducia riposta in lui dalla dirigenza e dall’allenatore sono la miscela perfetta per una partenza col botto. E chissà che il nuovo Milan non abbia trovato nel francese la sua arma segreta.