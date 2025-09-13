Milan Bologna, Pulisic partirà titolare? Massimiliano Allegri ha spiegato il tutto in conferenza stampa. Le ultimissime notizie

In vista del match contro il Bologna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha sollevato un punto di vista molto interessante sull’evoluzione del calcio moderno. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha messo in discussione l’idea tradizionale di “titolari” e “panchinari”, sostenendo che la regola delle cinque sostituzioni ha completamente cambiato il volto delle partite.

Allegri ha sottolineato che, mentre in passato il calcio si giocava in 10 con solo tre cambi a disposizione, oggi le squadre possono contare su 15 giocatori attivi. Per lui, le cinque sostituzioni non sono un semplice strumento di gestione, ma un fattore “determinante”, tanto da affermare che “i cambi sono più importanti dei titolari”. La logica dietro questa affermazione è semplice: l’ultima mezz’ora di gioco è spesso il momento in cui le partite si decidono, e chi entra dalla panchina ha la responsabilità di far pendere l’ago della bilancia.

Questa visione del gioco riflette la mentalità di un allenatore come Allegri, che ha sempre dato grande importanza alla gestione della rosa e alla capacità dei subentrati di impattare sulle partite. Per lui, chi sembra giocare di meno può alla fine portare i punti decisivi per l’intera stagione. Le sue parole sono un messaggio diretto ai giocatori che non partono titolari, invitandoli a non mollare e a farsi trovare pronti quando vengono chiamati in causa.

La sfida di domani sera contro il Bologna sarà un banco di prova per questa teoria. Il Milan dovrà affrontare una squadra solida e organizzata, e le scelte di Allegri e le prestazioni dei subentrati potrebbero essere cruciali per ottenere il risultato sperato. La capacità di gestire le energie e di sfruttare al meglio il potenziale di tutta la rosa, sotto la supervisione di Tare, sarà la chiave per avere successo in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.