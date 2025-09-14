Milan Bologna, Pulisic part-time? Strategia concordata con Allegri, le ultime sull’americano

Milan Bologna, Massimiliano Allegri utilizzerà la carta Christian Pulisic a gara in corso: strategia già delineata. I dettagli

Il Milan si prepara a una sfida cruciale questa sera, non solo per tenere il passo di Juventus e Napoli, che hanno già dimostrato un ottimo stato di forma, ma anche per vendicare la dolorosa sconfitta subita quattro mesi fa nella finale di Coppa Italia. Nonostante la voglia di riscatto sia palpabile tra i tifosi e i giocatori, il neo-allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha dichiarato che per lui non si tratta di una vendetta. Il tecnico livornese, infatti, preferisce concentrarsi sul futuro e sulla partita di stasera, con l’obiettivo principale di cancellare la recente sconfitta contro la Cremonese e conquistare finalmente la prima vittoria casalinga della stagione.

La pressione sul nuovo staff tecnico è alta. Dopo la nomina del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera, le aspettative sono altissime. Il Milan deve dimostrare di essere una squadra solida e coesa, in grado di affrontare le difficoltà e di superare i momenti di crisi. La partita contro il Bologna rappresenta un banco di prova fondamentale per misurare lo stato di salute della squadra e la capacità del mister di gestire il gruppo. Allegri sa bene che il successo passa anche per la mentalità, e che una vittoria questa sera sarebbe un’iniezione di fiducia indispensabile per il resto del campionato.

Tuttavia, il cammino verso la vittoria non sarà facile, soprattutto a causa di alcuni problemi nel reparto offensivo. Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leão, assente per un infortunio al soleo che si è rivelato più fastidioso del previsto. Ma la situazione più delicata riguarda Christian Pulisic. Come riportato anche da La Repubblica, con il titolo “Il Milan con Pulisic part-time“, l’attaccante americano non è al 100% della forma fisica. Dopo gli impegni con la Nazionale e un lungo viaggio transoceanico, Pulisic non sarà disponibile per l’intera partita, ma potrebbe fare il suo ingresso in campo a gara in corso. Un’assenza pesante, considerando che l’americano è uno dei giocatori di punta della rosa rossonera.

La sua assenza dal primo minuto costringerà Allegri a rivedere le sue strategie e a cercare soluzioni alternative per l’attacco. Sarà fondamentale l’apporto di tutti i giocatori in campo, da chi scenderà titolare a chi subentrerà dalla panchina. L’obiettivo è chiaro: segnare e non subire gol. Il lavoro di Tare e Allegri è solo all’inizio, ma i risultati devono arrivare subito. I tifosi sono impazienti di vedere il loro Milan tornare a dominare il campo e a conquistare i tre punti. La partita di stasera contro il Bologna non è solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio test per la nuova era del Milan, con la speranza che la vendetta sportiva e la vittoria casalinga siano solo l’inizio di una lunga serie di successi.