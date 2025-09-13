Milan Bologna, chi al posto di Pulisic? Se l’americano andasse in panchina si aprirebbe questo ballottaggio in avanti

Milan Bologna, con Pulisic in panchina aperto il ballottaggio tra Loftus-Cheek e Rabiot: riflessioni in corso da parte di Allegri

Il Milan di Max Allegri si prepara a una sfida cruciale contro il Bologna, ma il tecnico si trova di fronte a un importante dilemma di formazione. L’articolo della Gazzetta dello Sport mette in evidenza le difficoltà fisiche che potrebbe affrontare Christian Pulisic, l’estroso numero 11 rossonero. Il giocatore, tornato da un lungo e faticoso impegno con la Nazionale statunitense, ha accumulato ben 155 minuti di gioco nelle amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Questi minuti, uniti al lungo viaggio transoceanico e agli effetti debilitanti del jet lag, mettono seriamente in discussione la sua titolarità nel prossimo match. La sua condizione fisica, che potrebbe non essere al top, spinge Allegri a valutare ogni opzione con la massima attenzione.

La situazione è delicata, poiché la prestazione di Pulisic è spesso determinante per le sorti della squadra. Per questo motivo, le valutazioni finali verranno fatte solo durante la rifinitura di oggi a Milanello. La decisione definitiva, come spesso accade, arriverà solo a poche ore dal fischio d’inizio, tenendo conto delle sensazioni del giocatore e delle sue condizioni reali. La possibilità che Pulisic venga inizialmente lasciato in panchina, per poi essere utilizzato come jolly d’attacco a partita in corso, è una delle ipotesi più concrete. Una mossa strategica che permetterebbe al giocatore di riprendere fiato e a Allegri di avere una risorsa fresca per ribaltare l’esito della partita in un secondo momento.

Chi affiancherà Saelemaekers a supporto di Santiago Gimenez?

In caso di assenza di Pulisic dall’undici titolare, l’assetto offensivo del Milan subirebbe un’importante modifica. L’articolo della Gazzetta dello Sport individua due alternative di lusso per affiancare Alexis Saelemaekers nel ruolo di supporto all’unica punta, Santiago Gimenez. I nomi caldi sono quelli di Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi i centrocampisti offrono caratteristiche diverse ma complementari.

Adrien Rabiot, con la sua fisicità e la sua capacità di inserimento, potrebbe garantire una maggiore presenza a centrocampo e un impatto significativo in entrambe le fasi di gioco. D’altra parte, Ruben Loftus-Cheek sembra essere l’opzione più naturale e quella che ha già dato prova di sé in quella posizione. Durante la recente trasferta a Lecce, il centrocampista inglese ha già dimostrato la sua versatilità, muovendosi con efficacia in quella zona del campo e trovando, proprio in quell’occasione, il suo primo gol stagionale. Questo precedente rende Loftus-Cheek una soluzione molto probabile e affidabile per Allegri, che lo ha visto proporre e muoversi con grande disinvoltura.

La scelta finale dipenderà quindi da ciò che Allegri riterrà più adatto per affrontare il Bologna. La solidità di Rabiot o l’imprevedibilità di Loftus-Cheek? La risposta arriverà solo a ridosso del match, ma una cosa è certa: la gestione di Pulisic e la conseguente scelta del suo sostituto saranno decisive per l’esito della partita. La stagione è ancora lunga e il Milan deve trovare il giusto equilibrio per affrontare al meglio ogni impegno, gestendo le risorse a disposizione nel modo più intelligente possibile. L’obiettivo del nuovo corso targato Tare e Allegri è chiaro: vincere e convincere, e per farlo ogni singola mossa deve essere studiata a tavolino.