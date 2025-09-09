Milan Bologna, chi giocherà in attacco? Al momento questi due calciatori sono i preferiti di Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Nel mondo del calcio, la pausa per le nazionali è spesso un momento di riflessione e preparazione, e per il Milan di Massimiliano Allegri, non fa eccezione. Con la ripresa degli allenamenti a Milanello, il focus è sulla prossima sfida contro il Bologna, un match cruciale per le ambizioni di alta classifica. La questione principale che tiene banco è l’attacco, con quattro opzioni per due posti che presentano non poche incognite.

Leao e Nkunku: incognite e speranze

L’attacco rossonero conta sulla rapidità e la tecnica di Rafael Leao e del nuovo acquisto Christopher Nkunku. Le condizioni di Leao, appena rientrato dagli impegni con la nazionale, sono al centro dell’attenzione. Il Corriere dello Sport ha sollevato il dubbio se valga la pena rischiarlo contro il Bologna, vista la sua importanza. La decisione finale arriverà solo dopo aver valutato le sue prestazioni in allenamento nei prossimi giorni. Potrebbe non partire titolare, ma essere una preziosa risorsa a partita in corso.

Nkunku, dal canto suo, lavora per ritrovare la forma migliore dopo un periodo di inattività al Chelsea. Nonostante le sue qualità, è improbabile che parta titolare. La sua presenza, anche se limitata, aggiunge un’opzione di alto livello alla rosa.

I “due americani”: Pulisic e Gimenez

Se Leao e Nkunku non fossero pronti, le chiavi dell’attacco andrebbero a Christian Pulisic e Santiago Gimenez. I due hanno già dimostrato il loro valore in questo inizio di stagione. Pulisic è una sicurezza, con prestazioni solide e una costante minaccia per le difese avversarie. Gimenez, invece, è in cerca di riscatto dopo un’estate difficile e vuole dimostrare il suo valore.

Tuttavia, il loro rientro è complicato dagli impegni con le rispettive nazionali, Stati Uniti e Messico. Torneranno a Milano solo giovedì, con pochi giorni per recuperare e prepararsi alla partita. Nonostante la sfida sia di domenica, il tempo a disposizione è limitato, e sarà fondamentale per il loro adattamento.

La scelta finale spetterà ad Allegri, che dovrà bilanciare la condizione fisica dei suoi giocatori con l’importanza della partita. Il ritorno di Tare, il direttore sportivo, al fianco di Allegri per gestire la situazione è un segnale di quanto questa partita sia considerata cruciale per il futuro del Milan.