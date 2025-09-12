Connect with us

News

Milan Bologna, Italiano dovrà fare a meno ufficialmente di due giocatori: il comunicato ha confermato il tutto

News

Modric Milan, festeggiamenti da urlo a Milanello per il croato... E poi gli auguri di Ibrahimovic e Ancelotti!

News

Calciomercato Milan, siamo alle battute finali per il rinnovo di Saelemaekers! Tutti i dettagli del nuovo accordo

News

Calciomercato Milan, svelata la cifra della cessione di Adli: il club rossonero ha incassato questa somma di denaro

News

Donnarumma si presenta al Manchester City citando il Milan: le sue parole non sono passate inosservate

News

Milan Bologna, Italiano dovrà fare a meno ufficialmente di due giocatori: il comunicato ha confermato il tutto

Milan news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Italiano

Milan Bologna, Italiano dovrà fare a meno ufficialmente di due giocatori: il comunicato ha confermato il tutto. Le ultimissime notizie

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti questa mattina in vista del match contro il Milan di sabato. La seduta ha previsto un’attivazione atletica, seguita da esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto. Dagli impegni con la Nazionale polacca è rientrato Lukasz Skorupski. Le note dolenti riguardano invece Emil Holm e Nicolò Casale, che hanno svolto lavoro differenziato, e Ciro Immobile, che si è sottoposto a terapie.

Gli infortunati del Bologna

Il club rossoblù ha comunicato i risultati degli esami per due centrocampisti, che dovranno rimanere fermi ai box. Tommaso Pobega ha riportato una lesione del retto femorale sinistro che lo costringerà a uno stop di circa 3 settimane. Ibrahim Sulemana ha invece subito una lesione del legamento collaterale mediale destro, con tempi di recupero stimati in circa 4 settimane.

Questi infortuni rappresentano un duro colpo per il Bologna, che dovrà fare i conti con diverse assenze in vista della delicata sfida contro il Milan. L’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Tare prenderanno nota delle assenze avversarie, ma il loro focus rimane sul preparare al meglio la propria squadra.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.