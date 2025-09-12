Milan Bologna, Italiano dovrà fare a meno ufficialmente di due giocatori: il comunicato ha confermato il tutto. Le ultimissime notizie

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti questa mattina in vista del match contro il Milan di sabato. La seduta ha previsto un’attivazione atletica, seguita da esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto. Dagli impegni con la Nazionale polacca è rientrato Lukasz Skorupski. Le note dolenti riguardano invece Emil Holm e Nicolò Casale, che hanno svolto lavoro differenziato, e Ciro Immobile, che si è sottoposto a terapie.

Gli infortunati del Bologna

Il club rossoblù ha comunicato i risultati degli esami per due centrocampisti, che dovranno rimanere fermi ai box. Tommaso Pobega ha riportato una lesione del retto femorale sinistro che lo costringerà a uno stop di circa 3 settimane. Ibrahim Sulemana ha invece subito una lesione del legamento collaterale mediale destro, con tempi di recupero stimati in circa 4 settimane.

Questi infortuni rappresentano un duro colpo per il Bologna, che dovrà fare i conti con diverse assenze in vista della delicata sfida contro il Milan. L’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Tare prenderanno nota delle assenze avversarie, ma il loro focus rimane sul preparare al meglio la propria squadra.