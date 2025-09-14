Milan Bologna, un solo dubbio per Allegri: ballottaggio in difesa, lui il favorito. La situazione

Milan Bologna, Massimiliano Allegri deve sciogliere un solo dubbio di formazione: al momento Pavlovic favorito su De Winter

La sfida contro il Bologna si avvicina e il Milan si prepara a scendere in campo per un appuntamento cruciale. Questa mattina, mister Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, ha condotto le ultime prove generali a Milanello, affinando gli schemi e decidendo l’undici titolare che affronterà la gara. Le scelte sembrano in gran parte definite, con alcune opzioni obbligate, specialmente nel reparto offensivo.

Il grande assente sarà Rafael Leao, ancora alle prese con l’infortunio al soleo. La sua assenza è un duro colpo, ma apre le porte a nuove soluzioni tattiche che Allegri sta studiando. L’attacco, quindi, dovrà reinventarsi per sopperire alla mancanza del suo talento. Nonostante l’assenza di Leao, il resto della formazione dovrebbe ricalcare quella che ha affrontato il Lecce nella scorsa partita.

La novità più rilevante riguarda il centrocampo, dove è atteso l’esordio di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si affiancherà a Luka Modric e Youssouf Fofana, creando un reparto di grande qualità ed esperienza. Rabiot, con la sua abilità nel recuperare palloni e la sua visione di gioco, darà un grande supporto sia in fase difensiva che in quella di costruzione.

Un altro ballottaggio riguarda la difesa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si stanno contendendo una maglia da titolare due difensori: Strahinja Pavlovic e Koni De Winter. Il serbo Pavlovic sembra essere in vantaggio sul giovane belga, nonostante i 180 minuti giocati in Nazionale. La scelta di Allegri dipenderà dalle condizioni fisiche dei due giocatori e dalle esigenze tattiche specifiche per la partita. Entrambi offrono garanzie, ma con caratteristiche diverse che il tecnico dovrà valutare attentamente.

La partita contro il Bologna sarà un test importante per il nuovo Milan di Allegri e Tare. I rossoneri dovranno dimostrare carattere e qualità per conquistare i tre punti e mantenere alta la fiducia. L’attesa è grande e i tifosi si aspettano una prestazione solida e convincente.