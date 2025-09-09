Milan Bologna, tegola per Italiano: fuori per tre settimane. Salta la sfida di domenica

Milan Bologna – Vincenzo Italiano perde un centrocampista, non ci sarà nella sfida in programma a San Siro

Brutte notizie per Tommaso Pobega e per il suo Bologna. L’ex centrocampista rossonero, tornato in prestito dopo l’esperienza al Torino, dovrà fermarsi ai box per un infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane. A causa di una lesione al retto femorale sinistro, il centrocampista, noto per la sua aggressività e la sua capacità di inserirsi senza palla, sarà costretto a saltare la sfida contro il suo passato, il Milan, in programma domenica 14 settembre. Un duro colpo per i rossoblù che perdono uno dei loro punti di forza proprio in vista di una delle partite più attese del campionato.

L’infortunio di Pobega arriva in un momento cruciale per il Bologna. Il centrocampista, nonostante il ritorno a casa, era riuscito a ritagliarsi subito un ruolo di protagonista, dimostrando grande professionalità e attaccamento alla maglia. La sua assenza si farà sentire in mezzo al campo, dove le sue qualità fisiche e la sua visione di gioco sono un elemento imprescindibile per il gioco della squadra.

Per Pobega, l’infortunio è una beffa. Il ragazzo, infatti, aveva una grande voglia di mettersi in mostra contro la squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta. Il suo nome, legato indissolubilmente al Milan, rievoca tra i tifosi rossoneri i tempi del settore giovanile. Il Diavolo ha sempre creduto nelle sue qualità e la sua cessione in prestito è stata fatta proprio per garantirgli un minutaggio costante. L’obiettivo è quello di farlo crescere e maturare per poi riaverlo alla base con un bagaglio di esperienza ancora più importante.

Ora per il centrocampista si aprirà un periodo di riabilitazione, con la speranza di poter tornare in campo il prima possibile per aiutare la sua squadra. L’infortunio non mina la sua voglia di fare bene e di dimostrare il suo valore. La sfida contro il Milan sarà guardata dalla tribuna, ma la speranza di tornare presto a calcare il campo con i colori del suo Bologna rimane forte.