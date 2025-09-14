Milan Bologna, inizia subito col botto l’avventura di Rabiot: prima da titolare e fiducia al Max di Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Milan e Bologna scendono in campo per la terza giornata di Serie A 2025/26, e le formazioni ufficiali riservano diverse sorprese. Per il Milan di Massimiliano Allegri, spicca il modulo 3-5-1-1 che mette in risalto una formazione insolita e decisamente offensiva. La difesa a tre è composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, l’esterno a tutta fascia sulla sinistra è Estupinan, mentre a destra c’è Saelemaekers. Il cuore della mediana è affidato al tridente di qualità e muscoli: Fofana, Modric e, soprattutto, l’ex Marsiglia Rabiot.

L’attenzione si concentra proprio su Adrien Rabiot, schierato da titolare e pronto a mettere in mostra le sue doti. Dopo l’esperienza francese, il centrocampista transalpino è arrivato in Italia con l’obiettivo di diventare un pilastro del Milan di Allegri. Le sue caratteristiche sono ideali per il gioco rossonero: un mix di fisicità, tecnica e capacità di inserirsi in area. In questo schema, Rabiot avrà il compito di dare equilibrio al centrocampo, supportare la manovra offensiva con i suoi passaggi precisi e, all’occorrenza, farsi trovare pronto per il tiro dalla distanza. La sua presenza garantisce un’opzione in più sia in fase di costruzione che di finalizzazione, rendendo il Milan ancora più imprevedibile.

In attacco, Loftus-Cheek agisce da trequartista a supporto dell’unica punta, Santi Gimenez, reduce da un ottimo inizio di stagione. L’inglese ha il compito di legare il gioco e creare spazi per il compagno d’attacco, oltre a sfruttare la sua forza fisica per superare i difensori avversari.

Il Bologna di Vincenzo Italiano risponde con un solido 4-2-3-1, puntando sulla velocità degli esterni Orsolini e Cambiaghi per mettere in difficoltà la retroguardia milanista. In attacco, il giovane Castro guida il reparto, supportato dal talentuoso Fabbian. A centrocampo, la coppia Freuler-Ferguson garantirà solidità e geometrie. La partita si preannuncia avvincente, con il Milan che cercherà di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, forte di una formazione ambiziosa e di un Rabiot desideroso di dimostrare il suo valore.