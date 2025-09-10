Milan Bologna, Nkunku sorprende Allegri? Il francese può partire dall’inizio, prossimi allenamenti decisivi

Milan Bologna, a sorpresa Nkunku potrebbe partire titolare in vista della sfida di domenica sera a San Siro: prossimi allenamenti decisivi

La recente performance di Christopher Nkunku e la sua condizione fisica sono al centro del dibattito sportivo, un tema caldo che preoccupa non solo i tifosi del Milan, ma anche gli addetti ai lavori. Come sottolineato da Luca Bianchin in un suo recente articolo per la Gazzetta.it, il calciatore francese ha dimostrato di avere solo trenta minuti di autonomia nelle gambe, un dato che solleva dubbi sulla sua possibile titolarità nella cruciale partita di domenica sera contro il Bologna.

La questione della sua forma fisica non è di poco conto. Nonostante la sua grande voglia e l’impegno costante negli allenamenti, la sua condizione attuale non è ottimale. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, si trovano a dover gestire una situazione delicata. La scelta di schierare Nkunku dal primo minuto potrebbe essere un rischio calcolato o un azzardo.

Il Milan ha bisogno di un centrocampo forte e di una squadra coesa per affrontare un avversario temibile come il Bologna. La partita si preannuncia tesa e combattuta, e l’apporto di Nkunku, anche se parziale, potrebbe essere fondamentale. Il giocatore è noto per la sua duttilità tattica e la sua visione di gioco, qualità che potrebbero fare la differenza. Tuttavia, schierarlo titolare potrebbe esporlo a un rischio di ricaduta, cosa che nessuno al Milan desidera.

Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno un compito difficile. Devono decidere se puntare sulla qualità tecnica di Nkunku, sapendo che la sua autonomia è limitata, oppure se optare per un giocatore più in forma, che possa garantire una copertura maggiore per tutta la partita. La decisione finale spetterà ad Allegri, che dovrà valutare attentamente ogni singolo dettaglio, dallo stato di forma del giocatore alla strategia di gioco più adatta per vincere.

La gestione di Nkunku diventa un punto cruciale per il futuro del Milan in questa stagione. Un suo pieno recupero potrebbe essere la chiave per sbloccare il potenziale della squadra. Ma per il momento, il focus è sulla partita contro il Bologna. Come suggerisce Bianchin, “Christo ci proverà”, e questo è un segnale di speranza. La sua determinazione e il suo spirito combattivo sono ben noti, e i tifosi rossoneri possono solo sperare che la sua condizione migliori rapidamente, permettendogli di tornare a essere il protagonista indiscusso del Milan. La strategia del Milan sarà quindi attentamente monitorata dai media e dai tifosi, curiosi di vedere come verrà gestito questo talento purissimo.