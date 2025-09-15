Milan Bologna, è il Diavolo di Modric e Allegri! Luka eterno e Max gongola per un motivo

Milan Bologna, i rossoneri superano i felsinei 1-0 nel segno di Luka Modric e Massimiliano Allegri: sono loro i condottieri del Diavolo

Il Milan ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida e in crescita, conquistando una preziosa vittoria per 1-0 contro il Bologna a San Siro. Il successo, che dà continuità a quello già ottenuto a Lecce, porta la firma di un fuoriclasse senza tempo: l’eterno Luka Modric. Il centrocampista croato, che ha da poco compiuto 40 anni, ha zittito gli scettici e ha dimostrato che l’età è solo un numero, diventando l’uomo decisivo della serata.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, il Milan di oggi è il Milan di Allegrie il Milan di Modric. La rete che ha deciso l’incontro nasce da una sua geniale intuizione, un’azione personale in mezzo al campo che si conclude con un perfetto inserimento in area e un destro preciso che si insacca in porta, regalando ai rossoneri tre punti fondamentali. Questo è il primo gol di Modric con la maglia del Diavolo, un traguardo che lo rende il centrocampista più anziano a segnare nella storia della Serie A, superando un’altra leggenda milanista come Nils Liedholm.

La solida mano di Massimiliano Allegri

Oltre alla magia di Modric, il successo del Milan è frutto del lavoro di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore rossonero, tornato a guidare il club dopo molti anni, sta plasmando una squadra solida, compatta ed equilibrata. La difesa, spesso criticata la scorsa stagione, è ora il punto di forza della squadra, come dimostra la seconda partita consecutiva senza subire gol. L’obiettivo primario di Allegri, fin dal suo arrivo per volere del nuovo direttore sportivo Igli Tare, era proprio quello di sistemare la fase difensiva, e i risultati si vedono chiaramente.

La serata, purtroppo, non è stata priva di note dolenti. Il Milan ha perso per infortunio il portiere Mike Maignan e il difensore Strahinja Pavlovic, entrambi costretti a uscire per problemi muscolari che verranno valutati nei prossimi giorni. Nonostante le avversità, la squadra ha saputo stringere i denti e portare a casa la vittoria.

Nel finale, a scaldare gli animi ci ha pensato lo stesso Allegri, che è stato espulso per proteste. La sua reazione è stata causata dalla decisione del VAR di annullare un rigore che sembrava evidente a favore del Milan. Uscendo dal campo visibilmente arrabbiato, Allegri ha poi stemperato la tensione davanti alle telecamere, mostrandosi con un sorriso che testimonia la sua soddisfazione per il lavoro svolto. Questo Milan ha finalmente acceso il motore e, grazie alla leadership di Modric e alla solidità voluta da Allegri e Tare, è pronto a competere per traguardi importanti.