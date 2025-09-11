Milan Bologna, sorpresa Loftus-Cheek! Allegri pensa alla mossa a sorpresa, spiffero importante da Milanello

Milan Bologna, clamorosa idea in vista della sfida di domenica: Loftus-Cheek centravanti accanto a Pulisic?

La partita di domenica sera contro il Bologna si preannuncia come un banco di prova cruciale per il Milan, che deve fare i conti con l’assenza di un pezzo da novanta: Rafael Leão. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il talento portoghese non ha ancora smaltito l’infortunio al polpaccio e sarà costretto a saltare anche la terza partita consecutiva di campionato, dopo quelle contro Cremonese e Lecce. La sua mancanza pesa, e il neo allenatore Massimiliano Allegri si trova a dover sciogliere un intrigante ballottaggio per il reparto offensivo.

Leão ancora out, chi lo sostituirà?

L’assenza di Leão apre le porte a due possibili soluzioni per la coppia d’attacco rossonera. Il nuovo direttore sportivo Tare ha lavorato a stretto contatto con Allegri per costruire una rosa profonda e ricca di alternative, e ora la squadra può attingere a diverse opzioni di qualità. In pole position, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il messicano Santiago Gimenez, che ha impressionato lo staff tecnico durante gli allenamenti. La sua candidatura sembra essere la più forte per affiancare il titolare inamovibile Christian Pulisic. Gimenez ha dimostrato una notevole capacità di finalizzazione e un grande dinamismo, fattori che potrebbero risultare decisivi per sfondare le difese del Bologna. La sua intesa con Pulisic potrebbe creare una coppia offensiva molto efficace, capace di garantire profondità e pericolosità.

Loftus-Cheek, la mossa a sorpresa di Allegri

Tuttavia, con un allenatore esperto come Massimiliano Allegri, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. L’alternativa a Gimenez è l’inglese Ruben Loftus-Cheek, un giocatore noto per la sua potenza fisica e l’abilità nel dribbling. Schierato in una posizione più avanzata, potrebbe essere la mossa a sorpresa che spiazza la difesa avversaria. Loftus-Cheek potrebbe sfruttare le sue incursioni e la sua visione di gioco per creare superiorità numerica e sbloccare situazioni complicate. Questa soluzione, sebbene meno probabile, potrebbe dare al Milan una maggiore fluidità e imprevedibilità in attacco, trasformando l’assetto tattico della squadra. La scelta di Allegri dipenderà dalla strategia che il tecnico vorrà adottare: un attacco più tradizionale con Gimenez o una formazione più fluida con Loftus-Cheek.

Milan, una rosa profonda per affrontare ogni sfida

La situazione attuale dimostra l’efficacia del lavoro di mercato svolto dal nuovo DS Tare, che ha fornito ad Allegri una rosa in grado di gestire assenze pesanti come quella di Leão. Le opzioni non mancano e, a prescindere da chi scenderà in campo, l’obiettivo è uno solo: conquistare i tre punti per rilanciare le ambizioni del Milan in questo campionato. I tifosi rossoneri sono in attesa di scoprire la scelta finale dell’allenatore e di vedere come la squadra reagirà in campo senza la sua stella più luminosa. La partita contro il Bologna non è solo un match, ma una vera e propria sfida tattica che metterà alla prova l’abilità di Allegri e la profondità della rosa del Milan.