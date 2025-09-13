Milan Bologna, Italiano in versione camaleonte a San Siro: due novità di formazione, c’è un importante ritorno

Milan Bologna, Vincenzo Italiano rilancia Bernardeschi per la sfida di San Siro e ritrova Lucumi in difesa: le ultime in casa felsinea

Dopo la cocente sconfitta nella finale di Coppa Italia a Roma, il Milan si prepara ad accogliere a San Siro un avversario che evoca ricordi amari: il Bologna. Quella partita, disputata poco meno di quattro mesi fa, ha segnato la fine di una stagione complicata per i rossoneri, che hanno visto sfumare l’unico trofeo che avrebbe potuto salvarla. Ma le cose sono cambiate, e in casa Milan si respira un’aria completamente diversa. L’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, ha portato nuova linfa e una rivoluzione tattica che i tifosi sperano possa cancellare i fantasmi del passato.

Il Milan di Allegri ha mostrato un volto diverso, più solido e organizzato, con nuovi innesti che si stanno integrando alla perfezione. L’obiettivo è chiaro: vendicare quella sconfitta e dimostrare che la squadra è sulla giusta strada per tornare a competere ai massimi livelli. La partita di domani sera è un banco di prova importante, un’occasione per il Milan di misurare i propri progressi contro una squadra che, seppur con un’ossatura simile, presenta delle novità interessanti.

Dall’altra parte, il Bologna arriva a San Siro con la stessa guida tecnica che ha conquistato la Coppa Italia: l’esperto e tatticamente versatile Vincenzo Italiano. Nonostante la struttura di squadra sia rimasta la stessa, il club emiliano ha rinforzato il proprio organico con alcuni innesti mirati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore sta preparando una formazione a sorpresa, e il titolo del quotidiano, “Italiano camaleonte. Ecco Bernardeschi e torna Lucumi dal 1′“, non lascia dubbi sulle intenzioni del tecnico.

Federico Bernardeschi, dopo l’esperienza in MLS e un lungo infortunio, è finalmente pronto a tornare in campo da titolare, portando la sua qualità ed esperienza a servizio del centrocampo bolognese. Il suo ritorno potrebbe dare un’imprevedibilità in più alla fase offensiva dei rossoblù, creando non pochi grattacapi alla difesa del Milan. Ma la vera novità, come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport, è il rientro di Jhon Lucumi in difesa. Il difensore colombiano, una vera e propria colonna portante della retroguardia bolognese, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare, garantendo solidità e fisicità alla linea difensiva.

La sfida di domani sera è un match ad alta tensione. Da un lato il Milan, che vuole la sua vendetta e che si affida alle scelte di mister Allegri per ottenere i tre punti. Dall’altro il Bologna di Italiano, un allenatore che ha dimostrato di essere un vero e proprio camaleonte tattico, pronto a cambiare pelle per sorprendere gli avversari. Una partita che non è solo una rivincita sportiva, ma anche un importante indicatore del futuro per entrambe le squadre. Chi riuscirà a spuntarla?