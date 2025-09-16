Connect with us

News

Milan Bologna, Furlani furioso con l'AIA! Incredibile retroscena, l'AD rossonero difende il club dopo gli errori di San Siro. La ricostruzione

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Ibrahimovic in pressing! Vuole quel rinnovo in tempi rapidi, l'ultima novità è una sentenza

Calciomercato News

Calciomercato Milan, conferme importanti su Kristensen: contatti in corso, Allegri lo vuole per un motivo. Ecco quale

Calciomercato News

Rinnovo Loftus-Cheek, Allegri e Tare chiari con l'inglese: prolungamento possibile solo a queste condizioni

News

Santiago Gimenez tra mancata serenità e un pizzico di sfortuna: il messicano sogna la rivincita a partire da Udine. E Allegri...

News

Milan Bologna, Furlani furioso con l’AIA! Incredibile retroscena, l’AD rossonero difende il club dopo gli errori di San Siro. La ricostruzione

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

furlani

Milan Bologna, Giorgio Furlani, all’indomani della sfida di San Siro, si è fatto sentire in maniera molto dura con l’AIA. La ricostruzione

Il post-partita di Milan-Bologna è stato infiammato da una controversia arbitrale che ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio italiano. Al centro del dibattito, una decisione considerata palesemente errata che ha rischiato di compromettere il risultato finale della partita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, non ha perso tempo e, subito dopo il fischio finale, ha preso una posizione ferma e decisa.

Furlani ha infatti chiamato direttamente le istituzioni calcistiche per esprimere il forte disappunto del club rossonero. La telefonata, secondo la Rosea, era rivolta a mettere in evidenza l’inadeguatezza della decisione presa dall’arbitro Marcenaro e, ancor di più, dal VAR Fabbri. L’obiettivo del dirigente milanista era chiaro: evitare che errori arbitrali così gravi possano compromettere il lavoro di una stagione e alimentare tensioni sia in campo che fuori. La dirigenza rossonera, guidata da un nuovo corso che vede Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, è determinata a proteggere gli interessi del club e a garantire la massima trasparenza e correttezza nel sistema.

Non a caso, la reazione del Milan è stata rapida e mirata. Il club ha voluto mandare un segnale forte al mondo del calcio, sottolineando l’importanza di un arbitraggio impeccabile per la salvaguardia della competizione. Questa pressione ha portato a un esito inaspettato ma molto apprezzato dalla società di via Aldo Rossi: le scuse ufficiali dell’AIA per l’errore commesso.

Le scuse dell’Associazione Italiana Arbitri hanno rappresentato un gesto di grande valore simbolico e hanno dimostrato una volontà di dialogo e autocritica che non sempre si riscontra in questi casi. Il Milan, per voce dei suoi dirigenti, ha espresso un sincero apprezzamento per il comportamento di Lega Calcio e AIA, e per le parole del presidente Gravina. Questo episodio, seppur spiacevole, ha rafforzato il rapporto di fiducia tra il club rossonero e le istituzioni calcistiche. Un segnale positivo che fa ben sperare per il futuro e che dimostra come un dialogo aperto e costruttivo possa risolvere anche le situazioni più spinose. Il club, sotto la guida di Furlani, Allegri e Tare, vuole costruire un Milan vincente e rispettato, e questo passa anche dalla correttezza e dalla trasparenza del sistema calcistico nel suo complesso.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.