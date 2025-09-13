Milan Bologna, Allegri preoccupato: c’è un reparto in totale emergenza! Cosa filtra e tutti gli aggiornamenti

Milan Bologna, Massimiliano Allegri deve fare i conti con l’emergenza del reparto d’attacco rossonero in vista della sfida di San Siro

La ripresa del campionato si avvicina e il Milan di Massimiliano Allegri si trova ad affrontare una situazione delicata in attacco. La squadra rossonera deve concentrarsi sul cruciale match contro il Bologna, e le notizie che arrivano dall’infermeria non sono delle migliori. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore livornese ha a disposizione solo due attaccanti di ruolo: l’americano Christian Pulisic e il messicano Santiago Gimenez.

La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che entrambi i giocatori sono tornati a Milano solo giovedì, dopo aver disputato le gare con le rispettive Nazionali. Il lungo viaggio, il jet lag e il poco tempo a disposizione per recuperare al meglio la condizione fisica rendono l’utilizzo dei due attaccanti tutt’altro che semplice. Nonostante non siano al 100%, Pulisic e Gimenez sono chiamati a stringere i denti, poiché le alternative a disposizione di Allegri sono praticamente nulle. Il direttore sportivo Igli Tare, arrivato in estate per rivoluzionare la rosa, si trova a dover gestire la prima vera emergenza.

La decisione di Allegri di affidarsi principalmente a loro è una scelta obbligata, data l’assenza di due pedine fondamentali come Rafael Leao e Christopher Nkunku. L’attaccante portoghese è ancora alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dai giochi, mentre il francese, acquistato dal Chelsea, non ha ancora raggiunto la forma fisica ottimale e non è pronto per scendere in campo dal primo minuto. Le assenze pesanti e la situazione di emergenza che ne deriva mettono sotto pressione l’intero staff tecnico rossonero.

Il Milan è consapevole dell’importanza di questo momento. La gara contro il Bologna è fondamentale per non perdere contatto con le prime posizioni della classifica e per dare un segnale forte al campionato. Pulisic, in particolare, potrebbe non partire titolare, con l’ipotesi di vederlo subentrare a gara in corso. Allegri sta valutando le opzioni e potrebbe optare per una soluzione più prudente, magari schierando un centrocampista offensivo per supportare Gimenez o addirittura un falso nove. Si prospetta un test di maturità per la coppia Gimenez-Pulisic e per la profondità della panchina rossonera. La gestione delle risorse sarà cruciale per il Milan in questo avvio di stagione, un fattore che Allegri e Tare dovranno tenere in considerazione per il futuro.

L’attenzione dei tifosi rossoneri è tutta rivolta a Pulisic e Gimenez. La loro condizione fisica sarà monitorata costantemente nelle ore che precedono il match. Sarà un vero e proprio tuffo nel fuoco per i due attaccanti, chiamati a guidare l’attacco di una squadra che vuole tornare a competere per i massimi traguardi. La Gazzetta dello Sport ha messo in luce una problematica che il Milan deve risolvere in tempi brevi per non compromettere il cammino in campionato.