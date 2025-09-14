Milan Bologna, Allegri affronta l’emergenza: quel reparto è in difficoltà, il tecnico sopperirà in questo modo

Milan Bologna, Massimiliano Allegri deve affrontare l’emergenza del reparto d’attacco: il tecnico sopperirà in questo modo

Una situazione critica si sta delineando per il Milan di Massimiliano Allegri, che si prepara ad affrontare il Bologna con un reparto offensivo decimato. Quella che, forse, non si può definire una vera e propria emergenza, è comunque una mancanza di soluzioni che preoccupa il tecnico livornese e il nuovo direttore sportivo Igli Tare. Con soli due attaccanti pienamente a disposizione e in forma, il peso dell’attacco rossonero ricade sulle spalle di Santiago Gimenez.

Le assenze pesanti: Leao, Nkunku e Pulisic

Come riportato anche da Tuttosport, la lista degli indisponibili o dei non al top della condizione è lunga e preoccupante. L’infortunio muscolare di Rafael Leao è un problema serio. Il portoghese ha rimediato una lesione al polpaccio che, come ha sottolineato lo stesso Allegri, è un muscolo “molto pericoloso” e non permette di correre rischi. Per questo motivo, il rientro del talentuoso esterno è stato rimandato, e si parla di una disponibilità non prima della sfida con il Napoli.

A questo si aggiunge la condizione fisica tutt’altro che ottimale di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea, non si è allenato regolarmente con la squadra e, a detta di Allegri, “ha solo 25-30 minuti nelle gambe”. La sua integrazione nel modulo rossonero e il suo contributo sono, per ora, limitati.

Infine, c’è il caso di Christian Pulisic. Il giocatore americano è tornato dagli impegni con la nazionale americana visibilmente stanco, con un piccolo problema a una mano che ha ulteriormente aggravato la sua situazione. Le fatiche accumulate con il Milan e con la Nazionale a stelle e strisce lo hanno messo ko, obbligando Allegri a gestirlo con la massima cautela per evitare il rischio di un infortunio più serio.

Balentien e Gimenez, le uniche certezze per il Milan

In questo scenario, gli unici a poter scendere in campo a pieno regime sono il giovanissimo Balentien, classe 2006, e Santiago Gimenez. Il giovane olandese, arrivato dall’ADO Den Haag, si è allenato regolarmente e ha dimostrato di essere pronto a mettersi a disposizione. Per lui, la partita contro il Bologna potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per mettersi in mostra.

L’altro punto fermo è Santiago Gimenez, che ha ritrovato la via del gol in nazionale e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il titolare dell’attacco rossonero. La sua condizione fisica è ottimale, e su di lui si ripongono le speranze di Tare e Allegri per sbloccare la partita e portare a casa i tre punti.

In attesa di recuperare tutti gli attaccanti, il Milan dovrà fare affidamento su Gimenez e sulla spensieratezza di Balentien, sperando che le assenze non pesino troppo sul risultato finale. La gestione di questa fase delicata sarà cruciale per il futuro del Milan e per le ambizioni di Allegri in campionato.