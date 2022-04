Milan Bologna, Kessie preferito a Brahim Diaz: i dettagli

Milan Bologna, Kessie preferito a Brahim Diaz per la trequarti: i dettagli

Il Milan è tornato nella giornata di ieri ad allenarsi con la squadra al completo in vista della gara contro il Bologna, dopo la sosta con le Nazionali.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste ore, Stefano Pioli sta ragionando sulla formazione in vista della gara con il Bologna. Al momento per la trequarti Kessie appare in vantaggio su Brahim Diaz che potrebbe entrare a gara in corso.