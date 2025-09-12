Milan Bologna, Allegri tra riflessioni e voglia dei tre punti: sono due gli importanti nodi da sciogliere. Le ultime

Milan Bologna, Massimiliano Allegri vuole i tre punti e deve sciogliere due nodi: la convocazione di Leao e la titolarità di Rabiot

Domenica a San Siro si respira aria di rivincita. Il Milan di mister Massimiliano Allegri ospita il Bologna nella terza giornata di campionato, un remake della scottante finale di Coppa Italia dello scorso maggio, che a Roma vide i rossoneri soccombere. L’imperativo per la squadra è chiaro: vincere per consolidare le ambizioni di questa stagione. La vittoria non solo darebbe continuità al progetto di Allegri e del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ma potrebbe anche mettere il Diavolo in una posizione di vantaggio, sfruttando un calendario che si preannuncia favorevole. Portare a casa i tre punti è fondamentale per non perdere il treno delle prime posizioni.

Il match contro il Bologna, tuttavia, presenta delle importanti novità di formazione. Come riportato da La Repubblica in un articolo di questa mattina, non tutti i volti noti del Milan saranno a disposizione. A spiccare è l’assenza di Rafael Leão, uno dei protagonisti indiscussi della rosa. Secondo il quotidiano, il portoghese avrebbe “scelto il riposo”, non essendo ancora pienamente recuperato dall’infortunio al polpaccio. Una decisione cautelativa, ma che lascia un vuoto importante nell’attacco rossonero e spinge Allegri a rivedere i suoi piani. L’assenza di Leão è una delle sfide principali da affrontare, e il peso dell’attacco ricadrà su altri giocatori.

Ma se da un lato c’è un’assenza importante, dall’altro c’è un nuovo volto pronto a fare il suo esordio: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, sbarcato a Milano solo ieri, ha subito impressionato lo staff rossonero. I test fisici sostenuti a Milanello hanno dato risultati eccellenti, tanto che, sempre secondo La Repubblica, Rabiot potrebbe addirittura essere schierato titolare già domenica. La sua presenza a centrocampo offrirebbe a Allegri nuove soluzioni tattiche, portando fisicità e qualità in una zona cruciale del campo. L’arrivo di Rabiot, fortemente voluto dal DS Tare, rappresenta un colpo di mercato significativo, e il suo immediato impiego sarebbe un chiaro segnale della fiducia che il club ripone in lui.

Il match si preannuncia un vero e proprio test di maturità per il Milan. Con un Leão in convalescenza e un Rabiot pronto a debuttare, la squadra dovrà dimostrare di avere la profondità e la forza necessarie per superare ogni ostacolo. La partita contro il Bologna non è solo una rivincita, ma un’occasione per mostrare che il progetto di Allegri è solido e che il Diavolo è pronto a lottare per i massimi obiettivi in questa stagione. I tifosi sono pronti a riempire San Siro e a spingere i propri beniamini verso un’altra vittoria fondamentale.