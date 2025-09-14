Milan Bologna, conferme definitive da Milanello: Rabiot subito titolare, Allegri carica il francese. I dettagli

Milan Bologna, arrivano conferme importanti: Massimiliano Allegri lancia dal primo minuto Adrien Rabiot nella gara di San Siro

Non c’è tempo per gli indugi. Non appena arrivato al Milan, Adrien Rabiot sarà catapultato nell’undici titolare per la sua prima partita in maglia rossonera. A confermare questa scelta audace è stato il tecnico Massimiliano Allegri, che ha deciso di affidarsi al suo “cavallo pazzo”, come lo definiva ai tempi della Juventus, per sopperire alle assenze di peso in attacco. L’infortunio di Rafael Leao e le non perfette condizioni fisiche di Christian Pulisic hanno infatti spinto l’allenatore livornese a rivedere i suoi piani. Una decisione non casuale, visto che lo stesso Rabiot, durante la sua conferenza stampa di presentazione di venerdì scorso, aveva ribadito di sentirsi pronto e a completa disposizione dell’allenatore e dei compagni.

L’anticipazione, riportata dal Corriere dello Sport, rivela come Allegri sia sempre più orientato a schierare un centrocampo a tre per sfruttare al meglio le qualità fisiche e tattiche dei suoi uomini. La mediana sarà composta da Youssouf Fofana, il neo-acquisto Luka Modric e, naturalmente, Adrien Rabiot. Una combinazione che unisce dinamismo, esperienza e visione di gioco. Ma le sorprese non finiscono qui. Per rimpiazzare Christian Pulisic e dare equilibrio alla manovra offensiva, Ruben Loftus-Cheek verrà spostato più avanti, agendo da trequartista alle spalle dell’unica punta, il promettente Santiago Gimenez. Una mossa che testimonia la fiducia incondizionata di Allegri nei confronti di Rabiot e la volontà di non perdere la sua influenza in mezzo al campo.

La mancanza di Leao e le condizioni incerte di Pulisic sono problemi non da poco per il Milan, che deve trovare soluzioni immediate per non perdere terreno in campionato. Allegri, in collaborazione con il direttore sportivo Igli Tare, ha lavorato per garantire al club una rosa competitiva, ma è proprio in queste situazioni di emergenza che si vedono le vere qualità di un allenatore. La scelta di puntare su Rabiot, nonostante la sua recente esperienza di squadra, dimostra la determinazione di Allegri e la sua profonda conoscenza delle capacità del giocatore francese. Il Milan, sotto la guida del nuovo ds Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si prepara a una partita cruciale, e gli occhi di tutti saranno puntati su Adrien Rabiot, chiamato a dimostrare subito il suo valore e a ripagare la fiducia che gli è stata accordata.