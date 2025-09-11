Milan Bologna, piovono conferme! Allegri e la tentazione Loftus-Cheek, può giocare in quel ruolo totalmente inedito

Milan Bologna, arrivano importanti conferme sulla possibile scelta di Allegri di posizionare Loftus-Cheek nel ruolo di centravanti

L’attesa per la gara del Milan contro il Bologna è palpabile, ma la formazione d’attacco rossonera è ancora avvolta nel mistero. Con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare al lavoro per plasmare la squadra, la questione principale riguarda chi scenderà in campo dal primo minuto per guidare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’uomo più atteso è Santiago Giménez, l’ultimo arrivato in casa Milan.

Il centravanti messicano, sbarcato a Milanello con grandi aspettative, è il favorito per un posto da titolare. La sua presenza in campo, tuttavia, è legata alle sue condizioni fisiche. Giménez ha fatto sapere allo staff medico di essere in buona forma, ma la sessione di allenamento di oggi sarà decisiva per valutare la sua effettiva prontezza. Allegri e il suo staff lo osserveranno attentamente per capire se potrà reggere l’impatto di una partita di Serie A. Se la sua condizione sarà confermata, sarà lui il punto di riferimento dell’attacco rossonero.

L’incertezza su Giménez ha aperto uno scenario intrigante, che i tifosi milanisti conoscono bene: l’allegrata. Se il messicano non dovesse essere ritenuto idoneo, Allegri potrebbe optare per una soluzione sorprendente. In passato, il tecnico toscano non ha mai esitato a ricorrere a scelte audaci e innovative per risolvere problemi di formazione, spostando giocatori in ruoli non loro o inventando nuove posizioni. In questo caso, il nome che circola con insistenza per un ruolo inaspettato è quello di Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, noto per la sua potenza fisica e le sue qualità tecniche, potrebbe essere schierato come falso nove. Questa soluzione, sebbene non convenzionale, permetterebbe ad Allegri di sfruttare al meglio le sue caratteristiche di incursore e la sua capacità di creare superiorità numerica in area di rigore. L’idea di vedere Loftus-Cheek in una posizione così avanzata è affascinante e potrebbe rappresentare un fattore sorpresa per la difesa del Bologna. Tare, che ha lavorato a stretto contatto con Allegri per la costruzione della squadra, ha espresso fiducia nella capacità del tecnico di trovare le soluzioni migliori in ogni situazione.

La decisione finale di Allegri, quindi, dipenderà da molti fattori, ma una cosa è certa: la scelta del centravanti sarà cruciale per le sorti del Milan nella terza giornata di campionato. I tifosi attendono con ansia di scoprire chi avrà l’onore di guidare l’attacco rossonero in questa nuova era targata Allegri e Tare, con la speranza che la decisione si riveli vincente. La notizia ha generato un grande dibattito online e sui social, con i tifosi che si dividono tra chi spera di vedere subito in campo Giménez e chi invece apprezza la genialità delle allegrate tattiche.