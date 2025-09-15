Milan Bologna, la vittoria dà una carica al morale non indifferente: ci sono però due note negative da superare. Le ultimissime notizie

Nonostante le polemiche, il Milan festeggia una vittoria importante contro il Bologna, decisa da un gol di Luka Modric, il primo con la maglia rossonera. Un successo che porta con sé un mix di emozioni per la squadra di Massimiliano Allegri, che da una parte può gioire, ma dall’altra deve fare i conti con alcune criticità.

Luci e Ombre in Casa Milan

Come riportato dal Corriere della Sera, il tecnico Max Allegri può ritenersi soddisfatto della prestazione complessiva. La squadra si è mostrata compatta e solida, non concedendo quasi nulla agli avversari e dimostrando una chiara superiorità tattica. L’attacco, pur non essendo stato prolifico, ha creato diverse buone occasioni da gol, tanto da colpire ben quattro pali, segno di una costante pressione offensiva. Il gol di Luka Modric ha premiato la prestazione del croato, che continua a dimostrare la sua classe cristallina e la sua importanza per la squadra, a tal punto da aver segnato il suo primo gol in rossonero.

Le Note Negative della Serata

Purtroppo, la serata non è stata del tutto perfetta. Le uniche note negative, come sottolineato dal quotidiano, sono state due. La prima riguarda Mike Maignan, che ha subito l’ennesimo infortunio muscolare, questa volta al polpaccio. Un problema che preoccupa e che costringerà il portiere a un nuovo stop, mettendo in difficoltà il reparto difensivo del Milan.

La seconda nota dolente è la nottataccia horror di Santiago Gimenez. Il messicano ha vissuto una serata da incubo, sbagliando due gol clamorosi e colpendo a sua volta due pali. Un momento difficile per l’attaccante, che è uscito dal campo tra qualche fischio, sebbene Modric abbia subito chiesto al pubblico di applaudirlo, mostrando un grande gesto di sportività e sostegno al compagno.